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ساو باولو البرازيلية تدخل حجر صحي عام بسبب "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 10:14 م
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حاكم ساو باولو البرازيلية جواو دوريا
حاكم ساو باولو البرازيلية جواو دوريا
وكالات
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أعلن حاكم مدينة ساو باولو البرازيلية جواو دوريا، مساء اليوم السبت، عن "دخول هذه الولاية البرازيلية في حجر صحي عام لمدة 15 يوماً بدءاً من يوم الثلاثاء القادم، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

وقال دوريا، في مؤتمر صحفي: إن "حكومة الولاية تعلن الحجر الصحي لمدة 15 يوماً بدءاً من يوم 24 مارس الجاري وحتى يوم 7 أبريل المقبل"، لافتاً أن هذا التدبير "يتضمن إغلاق كل المتاجر والخدمات غير الأساسية".

كما أشار إلى أن "أعمال المصارف ومتاجر المواد الغذائية والمخابز والنقليات العامة لن تتوقف، كما الشركات المرتبطة بقطاع الصناعة"، موضحاً أن "قطاع الصناعة لا يستقبل الناس"، مضيفاً "ندرك أننا في حرب، وهذه الحرب تستلزم قرارات مناسبة، سريعة وفعالة".

هذا وسجلت ولاية ساو باولو التي يسكنها نحو 46 مليون نسمة، 15 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، بحسب السلطات الصحية.

وتعدّ مدينة ساو باولو، مركز الولاية والتي تضم 13 مليون نسمة، أكثر مدينة مأهولة في أمريكا اللاتينية وهي بمثابة الرئة الاقتصادية والمالية للبرازيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا ساو باولو البرازيل

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