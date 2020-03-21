إريتريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"





أعلنت السلطات في إريتريا، مساء السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقًا لموقع "سبوتنيك".





وقالت وزارة الصحة الإريترية، في بيان: إن " إريتري يبلغ من العمر 39 سنة، ولديه إقامة دائمة في النرويج، إلى مطار أسمرة الدولي مساء اليوم، السبت، على متن رحلة "فلاي دبي"، حسبما نقلت وزارة الإعلام الإريترية.





وأشارت وزارة الصحة إلى أن المريض "ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وتم وضعه في الحجر الصحي فورًا وشخصت إصابته بالفيروس عقب إجراء فحوصات لدى معمل الصحة الوطني".





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



