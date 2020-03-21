أخبار الزمالك اليوم السبت 21 مارس: عرض مُغري لخطف نجم الأهلي.. وفاة نجم الزمالك السابق.. التدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على المارد الأحمر





شهد نادي الزمالك اليوم السبت ٢١ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها انقسام في النادي بسبب حسام عاشور و حسم مصير المعارين وبن عيادة يحسم الجدل حول انضمامه للأبيض وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الصفقة المنتظرة.. بن عيادة يحسم الجدل حول انتقاله إلى الزمالك





كشف الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة حسين بن عيادة عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه بعد تداول الأنباء عن اقترابه من القلعة البيضاء.





وخلال تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية قال بن عيادة: "لم يتواصل معي نادى الزمالك أو يفاوضنى بشكل شخصى حتى الآن".





ووتابع بن عيادة: "نادي الزمالك فريق كبير ولكنى مرتبط حاليا بعقد مع فريق قسنطينة ممتد لثلاثة أشهر، وسأدرس القرار المناسب مع وكيلى وأحسم الموقف".





صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبة الزمالك في التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر، والذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.





وقال المصدر بأن فتحي تلقى اتصالات من جانب مسئولو الزمالك وعرضوا عليه الانضمام للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة.





وواصل المصدر بأن الزمالك عرض على فتحي مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد لإغراءه بالانضمام للنادي الأبيض، لكن فتحي لم يرد عليهم ورفض الجلوس معهم.





مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي





اقتربت نهاية إعارة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجلبزي للنادي الأهلي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.





ويسعى الزمالك للتدخل في الصفقة، من أجل وصول اللاعب لأعلى سعر، وإفساد انتقاله للأهلي.





تعليق مصير المعارين في الزمالك بيد كارتيرون





اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم السبت 21 مارس قراره النهائي بشأن المعارين من الفريق خلال الفترة القادمة سواء بعودة بعضهم أو بيع البعض الأخر.





وقرر نادي الزمالك تحويل ملف المعارين إلى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق لينظر فيه ويحسمه خلال الفترة القادمة سواء باللاعبين الذين سيرحلون او المعارين إلى الخارج.





وسيعقد كارتيرون جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة لمناقشة ملف المعارين ويتم حسمه خلال الفترة القادمة.





وفاة نجم الزمالك السابق





تلقى نادي الزمالك وجماهير الفريق الأبيض اليوم السبت 21 مارس خبر مفزع بوفاة واحد من نجوم الفريق السابقين خلال الساعات القليلة الماضية.





وأعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق منذ قليل وفاة ياسين مصطفى لاعب النادي السابق.





بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك





بدأ مسئولو نادي الزمالك المفاضلة بين الثنائي وجدي كشريدة لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، والجزائري أشرف بن عيادة لاعب فريق شباب قسطنطينة لضم أحدهما خلال الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.





ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليمني بسبب عدم تواجد سوى حازم إمام والصاعد أحمد عيد فقط.



