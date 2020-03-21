فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

قررت إدارة نادى الزمالك، إسناد ملف التعاقد مع حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى، بعد إعلان ناديه عدم التجديد له، إلى الجهاز الفنى للأبيض بقيادة باتريس كارتيرون.

ويحسم باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، موقف حسام عاشور، لاعب الأهلى، من الانضمام للقلعة البيضاء في الساعات المقبلى، خصوصا أنه يعلم مستواه جيدا حيث أشرف على تدريبه فى الأهلى.

وينتظر مسؤولى الزمالك أيضا موقف نبيل دونجا، لاعب بيراميدز، من الانضمام للأبيض رغم تجديد عقده مؤخرا لناديه وهو الأمر الذى جعل إدارة الزمالك تؤجل المفاوضات مع النادى لحين الحصول على موافقة اللاعب فى ظل اهتمام الأهلى بالتعاقد مع اللاعب فى الموسم المقبل.