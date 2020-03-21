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إيطالي ينتحر من أعلى فندق بسبب فيروس كورونا.. تعرف على الحقيقة

السبت 21/مارس/2020 - 09:41 م
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فندق فالنسيا سنتر
فندق فالنسيا سنتر
الفجر
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم أن شابًا إيطالياً انتحر بالقفز من أعلى أحد الفنادق بعد فقدانه لعائلته بالكامل بسبب فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وأشار النشطاء إلى أن الشاب الذي يُدعي "نيتلي" قد فقد والده ووالدته وأشقائه وزوجته وأولاده عقب إصابتهم بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 4800 شخص حتى الآن في إيطاليا.

وبالتحقق من صحة هذا الفيديو، تبين أنه يعود إلى ديسمبر 2019 حيث قام رجل بالقفز من أعلى فندق فالنسيا سنتر والذي يقع في اسبانيا وليس إيطاليا.

يُذكر أن السلطات الإيطالية قد أعلنت اليوم السبت عن وفاة 793 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، لتسجل بذلك أعلى معدل يومي للوفيات لها.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 4825 حالة، كما وصل عدد المصابين إلى 53578 حالة. 

وعلى مستوى العالم، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 303251 حالة، وتُوفي 12963 شخصًا وتعافى 94639 آخرون، وفقًا لآخر تحديث لقاعدة البيانات.

إيطالي ينتحر من أعلى فندق بسبب فيروس كورونا.. تعرف على الحقيقة
إيطالي ينتحر من أعلى فندق بسبب فيروس كورونا.. تعرف على الحقيقة
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