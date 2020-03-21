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فريق عمل مسلسل "البرنس" يواصل التصوير داخل جيم

السبت 21/مارس/2020 - 10:35 م
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البرنس
البرنس
مصطفى فكيه
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يواصل صناع مسلسل "البرنس" تصوير باقي المشاهد المتبقية لدخول المسلسل في عملية المونتاج، المقرر أن يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل.

وكشفت مصادر صحفيه بأن فريق العمل يستكمل التصوير داخل صالة جيم، ويقدم محمد رمضان خلال العمل شخصية "رضوان البرنس" يدخل في العديد من الصراعات مع أشقاءه الـ 6 وهم: أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، ادوارد، ريم سامي، رحاب الجمل.

وأعلن "رمضان" عن انتهاءه من تسجيل عدد من أغاني المسلسل، والتي ستكون من بينها أغاني التترات، وهم من غناء رضا البحراوي، وحسن شاكوش، وأحمد سعد.

مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، حيث يسجل "البرنس" ثاني تعاون بين "سامي" و"رمضان" في الدراما بعدما قدما مسلسل "الأسطورة" 2016، وحقق نجاحا جماهيريا، كما تعاونا في السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، وأيضًا تعاونا في كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الماضي.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" في شهر رمضان الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وابرزهم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، حنان سليمان، لمياء كرم‪.
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الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان2020 مسلسل البرنس محمد رمضان

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