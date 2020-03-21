Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة التعاون الدولى: تكليف موظفين بالعمل عن بعد لمواجهة "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 09:25 م
Advertisements
وزارة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت،  في منشورا لها عن أنه في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، و ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة لحماية صحة المواطنين ، واتفاقاً مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (٧١٩) لسنة ۲۰۲۰ ، بشأن اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقر عمل الجهات الحكومية ، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت الوزارة تخفيض عدد العاملين بها.


وأضافت ، أنه  فى ضوء تكليف مساعد الوزير للشؤون المالية و الإدارية للتنسيق مع السادة رؤساء القطاعات بالوزارة ، فقد تقرر قيام الموظفين بالقطاعات المختلفة بالوزارة  بالعمل عن بعد من خلال أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل بالوزارة و ذلك باستثناء الموظفين الذين يتم استدعاؤهم بمعرفة رؤسائهم (رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارات المركزية أو مديري العموم بحسب الأحوال) للتواجد بمقر العمل في الوزارة و يكون ذلك بالاتصال بهم مباشرة طبقاً للخطة المتفق عليها مع مساعد الوزير للشؤون المالية و الإدارية و بما يضمن حسن سير العمل بالوزارة بانتظام ، ويبدأ العمل بهذا المنشور من صباح غد الأحـد الموافق ۲۲ مارس ۲۰۲۰ و حتى نهاية مدة سريان قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

وشددت الوزارة على أنه تم أعلام السادة رؤساء القطاعات و الموظفين الحرص على التعاون و الالتزام ، و ذلك لضمان سير العمل و انتظامه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعاون الدولى منع انتشار كورونا فيروس كورونا تخفيض العاملين الإجراءات الاحترازية احترازي إجراءات وزارة التعاون الدولى لمكافحة كورونا

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

ناصر الخليفي يتلقي ضربة كبرى

منذ 38 دقيقة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ أقل من ساعتين

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

وكيل أوقاف السويس يجتمع بالموظفين والإداريين (صور)

"الصحة": زيادة عدد الكاشفين عن "كورونا" في المنيا والدقهلية ودمياط

11 معلومة ترصد تفاصيل خفض عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية.. تعرف عليهم

بالأرقام.. تفاصيل خفض عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية لمواجهة كورونا

"التخطيط" تتيح خدمات تكنولوجية لموظفيها لتسهيل العمل عن بعد

"الشباب والرياضة" تستكمل إجراءاتها الوقائية من كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

09:22 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status