وزارة التعاون الدولى: تكليف موظفين بالعمل عن بعد لمواجهة "كورونا"

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، في منشورا لها عن أنه في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، و ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة لحماية صحة المواطنين ، واتفاقاً مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (٧١٩) لسنة ۲۰۲۰ ، بشأن اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقر عمل الجهات الحكومية ، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت الوزارة تخفيض عدد العاملين بها.





وأضافت ، أنه فى ضوء تكليف مساعد الوزير للشؤون المالية و الإدارية للتنسيق مع السادة رؤساء القطاعات بالوزارة ، فقد تقرر قيام الموظفين بالقطاعات المختلفة بالوزارة بالعمل عن بعد من خلال أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل بالوزارة و ذلك باستثناء الموظفين الذين يتم استدعاؤهم بمعرفة رؤسائهم (رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارات المركزية أو مديري العموم بحسب الأحوال) للتواجد بمقر العمل في الوزارة و يكون ذلك بالاتصال بهم مباشرة طبقاً للخطة المتفق عليها مع مساعد الوزير للشؤون المالية و الإدارية و بما يضمن حسن سير العمل بالوزارة بانتظام ، ويبدأ العمل بهذا المنشور من صباح غد الأحـد الموافق ۲۲ مارس ۲۰۲۰ و حتى نهاية مدة سريان قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

وشددت الوزارة على أنه تم أعلام السادة رؤساء القطاعات و الموظفين الحرص على التعاون و الالتزام ، و ذلك لضمان سير العمل و انتظامه.