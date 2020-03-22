هل يصيب فيروس كورونا الرجال بعجز جنسي كامل؟ الخبراء يجيبون

انتشرت مجموعة من المعلومات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي" فيسبوك و"تويتر" عن تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، على الخصوبة عند الرجال، وتقليل الهرمونات الجنسية الذكرية بسبب السخونة الشديدة التي يسببها الفيروس، ولا تستجيب للعلاج.





ضعف الخصوبة

يستهدف الفيروس التاجي، الرئتين والجهاز المناعي، ويمكن من الناحية النظرية أن يضعف الفيروس من قدرة الرجل على التكاثر، حيث يقلل الفيروس من خصوبة الرجال أو القدرة الجنسية، طبقا لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي.





أكد لي يوفينغ، أستاذ في مركز الطب التناسلي مستشفى تونججى في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، فإن الفيروس الجديد يدخل الخلايا البشرية، ويسبب تلف الأنسجة عن طريق فك روابط بروتين سبايك ببروتين غشاء الخلية الإنزيم المحول للأنجيوتنسين





وزعم فريق الدراسة المجهولة، أنه يمكن للفيروس أن يوجد في عدة خلايا ترتبط مباشرة بالقدرات الإنجابية للذكور منها الخلايا الجرثومية والخلايا الداعمة، مثلما حدث في السابق مع فيروس السارس، حيث كشف "يوفينغ"، أن الفيروس التاجي للكورونا يشبه فيروس التاجي السارس، ويتشاركان نفس مستقبل الخلية المضيفة.





وتوصل الفريق البحثي إلى أن الفيروس يمكن أن يتسبب في تقليل القدرة الجنسية لدى الرجال، والتسبب في الإصابة بالعجز الجنسي، بالإضافة إلى تأثيره على الرئتين، فإن العديد من أعضاء الجسم الأخرى، مثل الخصيتين والأمعاء الدقيقة والكلى والقلب والغدة الدرقية تتأثر بالفيروس.





ويمكن أن تتأثر الوظيفة التناسلية للذكور بسبب الفيروس حيث تظهر كمية كبيرة من "ACE2" في الخصيتين، وتتركز في الحيوانات المنوية، يمكن أن تتسبب عدوى فيروس السارس في حدوث تلف مناعي شديد في الخصيتين، ما يتسبب في التهاب الخصية واختلال وظيفي في بعض الخلايا المرتبطة بالإنجاب.





شائعات الخصوبة

ونفى الدكتور محمد على عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، أن يكون لفيروس كورونا تأثير على خصوبة الرجال أو ممارسة الجنس والصحة الإنجابية للرجال.





وأضاف عز العرب في تصريحات صحفية إلى "الفجر"، أنه حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة بدراسات علمية موثقة تثبت العلاقة بين الإصابة بالكورونا والعجز الجنسي، وحتى الآن الفيروس جديد، ومازال العلماء يعكفون على دراسته، ولا نعرف محتواه، ولا يوجد دراسة موثقة بعدد حالات كبيرة تثبت هذه المعلومات".





وأهاب عز العرب بالمواطنين عدم تصديق شائعات مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات المغلوطة عبر الإنترنت، مضيفا أن الدراسات العلمية التي تكون موثقة تعتمد على تجارب ودراسات حالات مصابة لعدد كبير من المرضى، بالإضافة إلي تحليل احصائي للمرضى، معقبا: "مفيش دراسة محترمة بتقول أن الكورونا تسبب العقم للرجال".





وأكد، أن العلاقة الوحيدة التي تربط بين الفيروس والعجز الجنسي، هي أن الخوف والهلع من الاصابة بالفيروس يمكن أن تؤثر على الأداء الجنسي للرجال، موضحا: "العلاقة اللي تربط بين الضعف الجنسي والفيروس هي الخوف، بمعني أن خوف الرجال من الفيروس يؤثر على قدرتهم الجنسية".





الرجال أكثر المصابون

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات، في تصريحات إلى "الفجر"، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا من النساء، وأن الأطفال أقل عرضة للاصابة بالمرض، كما أن الأشخاص من فصيلة الدم (أ) أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا من الفصائل الأخرى.





أضاف شاهين، أن فيروس كورونا شبيه فيروس سارس الذي انتشر عالميا قبل عدة سنوات، لأنه من نفس العائلة الفيروسية، مشددًا على عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا وبين الصحة الجنسية أو العجز الجنسي ونقص الخصوبة عند الرجال، معقبا: "ليس حقيقي، حتى الآن لم تثبت علاقة بين فيروس الكورونا والعجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو ضعف الجنسي عند الرجال".