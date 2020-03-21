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أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:11 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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دخل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، في غرفة الحجر الصحي خلال الساعات الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير صحفية اليوم، عن عزل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق الأحمر والمنتخب الفنزويلي، داخل الحجر الصحي.

وجاء دخول المدير الفني في غرفة الحجر الصحي، كشأن جميع لاعبي الدوري الفنزويلي، والذي تقرر إلغاء الدوري والنشاط الرياضي خلاله وتسليم لقب بطولة الدوري للمتصدر بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال بيسيرو، في تصريحات لصحيفة «أبولا» البرتغالية: «أريد حماية أصدقائي وعائلتي وأولهم زوجتي وأطفالي، لأنهم هم الذين أتواصل معهم كثيرًا لذا خضعت للعزل».

وتولى جوزيه بيسرو، تدريب النادي الأهلي نجح في التتويج معه ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يرحل لتدريب فريق بورتو البرتغالي، ويدرب حاليًا المنتخب الفنزويلي.

وتتوقف أغلب دوريات العالم الكروي، بناء على توصيات من وزارات الصحة العالمية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية بيسيرو الأهلي اخبار الاهلي

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