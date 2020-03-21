أبرزهم داليا البحيري.. فنانات احتفلن بعيد الأم مع بناتهم









كارول سماحة



الفنانة كارول سماحة نشرت فيديو يجمعها مع ابنتها "تلا" أثناء احتفالهما بعيد الأم بأغنية "عيد سعيد يا أمي" والتي قامت بغنائها باللغة الفرنسية، وتعد كارول سماحة من النجمات اللاتي يؤكدن دوما على العلاقة القوية التي تربط أسرتها ببعضها، حيث أن الفنانة اللبنانية متزوجة من رجل الأعمال وليد مصطفى، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن للإنتاج الفني المالكة لإذاعة "انرجى".





وقالت كارول في تغريده عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"احتفل بعيد الأم مع ألطف طفلة، والتي جعلتني أم تالا، عيد أم سعيد، لأمي الرائعة في لبنان، والتي تمكث في المنزل، ابقى آمنة لـ15 يوم أتمنى أن نتجمع قريبا، وعيد أم سعيد لكل الأمهات في العالم".









داليا البحيري





حرصت الفنانة داليا البحيري، على الاحتفال بعيد الأم على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة مع نجلتها قسمت للاحتفال بتلك المناسبة، وظهرت داليا في الصور التي نشرتها مع نجلتها "قسمت" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث ارتدتو نفس الملابس قد ارتدين بنطلون جينز وبلوزة لونها أبيض وطوق ورد، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالاتها مع نجلتها.





ووجهت داليا البحيري رسالة إلى ابنتها قالت فيها: "رباط ابدي مع رفيقة روحي قسمت فريد المرشدي، عيد أم سعيد ليس فقط للأمهات ولكن لجميع النساء الرائعات الأمهات بطبيعتهن"، وقسمت فريد المرشدي هي ابنة الراحل فريد المرشدي حفيد الفنان الكبير فريد شوقي، والذي رحل منذ سنوات وهو أيضا طليق الفنانة داليا البحيري.









مي سليم





أما الفنانة مي سليم فنشرت أيضا مجموعة صور مع ابنتها " لي لي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات المصرية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم الذى يحل يوم السبت، حيث اعتادت مي على الخضوع لجلسة تصوير مع ابنتها الوحيدة في كل عام تزامنًا مع احتفالات عيد الأم، اضافة إلى مشاركة جمهورها بصور تجمعها بابنتها بشكل دائم، وقد تفاعلت العديد من النجمات مع الصور التي نشرتها الفنانة مي سليم منهم الفنانة إيمي سالم وكذلك الفنان عزوز عادل، وفريال يوسف، وعبير منير.









إيمان العاصي





خضعت الفنانة إيمان العاصي، بجلسة تصوير جديدة مع ابنتها "ريتاج" بعدسة خالد فضة، احتفالًا بعيد الأم، وظهرت إيمان خلال الصور مرتدية "تنورة شفون قصيرة باللون الاسود وتيشرت باللون الابيض وجاكيت جلد باللون الاسود وكان شعرها منسدل قصير واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم ابرزت إطلالتها بحلق فضي طويل".





وظهرت ابنتها ريتاج، مرتدية "تنورة قصيرة شيفون باللون الاسود وجاكيت جلد باللون الاسود وتيشرت باللون الابيض وهاف بوت".



احتفلت العديد من النجمات بشكل استثنائي بعيد الأم وذلك عبر حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي حيث فضلن أن يقدمن رسائلا مختلفة مع بناتهن في صورة جديدة لم يعتد عليها الجمهور، ويعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء النجمات.