Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم داليا البحيري.. فنانات احتفلن بعيد الأم مع بناتهم

السبت 21/مارس/2020 - 09:52 م
Advertisements
داليا البحيري
داليا البحيري
مصطفى فكيه
Advertisements
احتفلت العديد من النجمات بشكل استثنائي بعيد الأم وذلك عبر حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي حيث فضلن أن يقدمن رسائلا مختلفة مع بناتهن في صورة جديدة لم يعتد عليها الجمهور، ويعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء النجمات.


كارول سماحة 

الفنانة كارول سماحة نشرت فيديو يجمعها مع ابنتها "تلا" أثناء احتفالهما بعيد الأم بأغنية "عيد سعيد يا أمي" والتي قامت بغنائها باللغة الفرنسية، وتعد كارول سماحة من النجمات اللاتي يؤكدن دوما على العلاقة القوية التي تربط أسرتها ببعضها، حيث أن الفنانة اللبنانية متزوجة من رجل الأعمال وليد مصطفى، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن للإنتاج الفني المالكة لإذاعة "انرجى".

وقالت كارول في تغريده عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"احتفل بعيد الأم مع ألطف طفلة، والتي جعلتني أم تالا، عيد أم سعيد، لأمي الرائعة في لبنان، والتي تمكث في المنزل، ابقى آمنة لـ15 يوم أتمنى أن نتجمع قريبا، وعيد أم سعيد لكل الأمهات في العالم".


داليا البحيري

حرصت الفنانة داليا البحيري، على الاحتفال بعيد الأم على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة مع نجلتها قسمت للاحتفال بتلك المناسبة، وظهرت داليا في الصور التي نشرتها مع نجلتها "قسمت" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث ارتدتو نفس الملابس قد ارتدين بنطلون جينز وبلوزة لونها أبيض وطوق ورد، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالاتها مع نجلتها.

ووجهت داليا البحيري رسالة إلى ابنتها قالت فيها: "رباط ابدي مع رفيقة روحي قسمت فريد المرشدي، عيد أم سعيد ليس فقط للأمهات ولكن لجميع النساء الرائعات الأمهات بطبيعتهن"، وقسمت فريد المرشدي هي ابنة الراحل فريد المرشدي حفيد الفنان الكبير فريد شوقي، والذي رحل منذ سنوات وهو أيضا طليق الفنانة داليا البحيري.


مي سليم

أما الفنانة مي سليم فنشرت أيضا مجموعة صور مع ابنتها " لي لي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات المصرية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم الذى يحل يوم السبت، حيث اعتادت مي على الخضوع لجلسة تصوير مع ابنتها الوحيدة في كل عام تزامنًا مع احتفالات عيد الأم، اضافة إلى مشاركة جمهورها بصور تجمعها بابنتها بشكل دائم، وقد تفاعلت العديد من النجمات مع الصور التي نشرتها الفنانة مي سليم منهم الفنانة إيمي سالم وكذلك الفنان عزوز عادل، وفريال يوسف، وعبير منير.


إيمان العاصي

خضعت الفنانة إيمان العاصي، بجلسة تصوير جديدة مع ابنتها "ريتاج" بعدسة خالد فضة، احتفالًا بعيد الأم، وظهرت إيمان خلال الصور مرتدية "تنورة شفون قصيرة باللون الاسود وتيشرت باللون الابيض وجاكيت جلد باللون الاسود وكان شعرها منسدل قصير واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم ابرزت إطلالتها بحلق فضي طويل".

وظهرت ابنتها ريتاج، مرتدية "تنورة قصيرة شيفون باللون الاسود وجاكيت جلد باللون الاسود وتيشرت باللون الابيض وهاف بوت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مي سليم كارول سماحه عيد الام داليا البحيري ايمان العاصي

أخبار تهمك

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ 38 دقيقة

ناصر الخليفي يتلقي ضربة كبرى

منذ 37 دقيقة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

اطلالات محتشمة من النجمات تناسبك في رمضان

شاهد.. كيف احتفل نجوم الفن بالهالوين (صور)

بإطلالة كاجوال داليا البحيري تخطف أنظار محبيها في أحدث ظهور لها

"ببنطلون مقطوع".. مي سليم تثير إعجاب جمهورها بهذه الإطلالة

دنيا بطمة تتألق على إنستجرام بإطلالة "كاجول"

"بشرى" تحتفل بـ"valentiens day" في مؤسسة مجدي يعقوب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

09:22 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status