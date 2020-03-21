Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد عوض تاج الدين | بعد تعيينه.. من هو مستشار الرئيس السيسي للصحة والوقاية الجديد؟

السبت 21/مارس/2020 - 08:46 م
Advertisements
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
Advertisements
تصدر محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، اليوم السبت الموافق 21/3/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، عقب قرار الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه مستشارًا للصحة والوقاية، لمدة 3 سنوات.

وسنُقدم لكم خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة والوقاية.

من هو محمد عوض تاج الدين؟

* ولد محمد عوض تاج الدين في محافظة القاهرة عام 1945م، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1968، ودكتوراة في الطب من جامعة عين شمس عام 1976م، وعمل أستاذًا في قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس عام 1986م.

* تم تعيين محمد عوض تاج الدين وزيرًا للصحة في الفترة ما بين 2002 وحتى 2005، في حكومتي الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف.

* وشغل محمد عوض تاج الدين عدة مناصب، منها:- 
- رئيس جامعة عين شمس عام 2001.
- عين عضوًا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية "جنيف" في الفترة ما بين 2002- 2004. 
- عضو الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية من 2002 إلى 2005. 
- مستشار منظمة الصحة العالمية. 
- عضوًا محكمًا في هيئة تحرير مجلة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. 
- عضو مؤتمرات جمعية الإيروسول في الطب العالمية بالولايات المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا وألمانيا وفرنسا.

* حصد محمد عوض تاج الدين عدة جوائز، منها:- 
- جائزة سليمان أباظة من الجمعية الطبية المصرية لأمراض الصدر. 
- ميدالية تذكارية بمناسبة التفوق في دبلوم الأمراض الصدرية والتمرن على مستوى مصر 1972. 
- جائزة الطبيب المثالي لجامعة عين شمس وشهادة تقدير ودرع نقابة أطباء مصر 1984-1990.

* حصل محمد عوض تاج الدين على درع وشهادة تقدير وتكريم من منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمتميز في القضاء على شلل الأطفال في مصر، والمساهمة في السيطرة على المرض في دول أخرى، وشهادة تقدير ودرع منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمساهمة في حملات وقوانين الحد من التدخين في مصر والعالم.

* حاز محمد عوض تاج الدين على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2006. ​
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس السيسي للصحة والوقاية الجديد مستشار الرئيس السيسي للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين تعيين محمد عوض تاج الدين تاج الدين السيسي الرئيس السيسي

أخبار تهمك

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

طبيب سعودي بفرنسا يكشف الأسباب الكبيرة لانتشار فيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ أقل من ساعتين

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم يوفنتوس يُعلن إصابته بفيروس كورونا القاتل

منذ أقل من ساعة

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ساعة و 6 دقيقة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤتمر بجامعة عين شمس: 65% من المصريين يتعرضون للتدخين السلبي "صور"

انطلاق فعاليات مؤتمر "العلاج الحديث والمتكامل في مجالات الأمراض الصدرية" بجامعة المنصورة

شاهد.. الرئيس السيسي في تكريم الأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية باليابان

طب المنصورة ينظم مؤتمر للأمراض النفسية (صور)

بالصور.. انطلاق ندوة حزب الوفد عن فيروس كورونا

وزير الصحة الأسبق: على المصابين بالبرد ملازمة المنزل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status