محمد عوض تاج الدين | بعد تعيينه.. من هو مستشار الرئيس السيسي للصحة والوقاية الجديد؟

تصدر محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، اليوم السبت الموافق 21/3/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، عقب قرار الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه مستشارًا للصحة والوقاية، لمدة 3 سنوات.

وسنُقدم لكم خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة والوقاية.

من هو محمد عوض تاج الدين؟

* ولد محمد عوض تاج الدين في محافظة القاهرة عام 1945م، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1968، ودكتوراة في الطب من جامعة عين شمس عام 1976م، و عمل أستاذًا في قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس عام 1986م.





* تم تعيين محمد عوض تاج الدين وزيرًا للصحة في الفترة ما بين 2002 وحتى 2005، في حكومتي الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف.





* وشغل محمد عوض تاج الدين عدة مناصب، منها:-

- رئيس جامعة عين شمس عام 2001.

- عين عضوًا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية "جنيف" في الفترة ما بين 2002- 2004.

- عضو الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية من 2002 إلى 2005.

- مستشار منظمة الصحة العالمية.

- عضوًا محكمًا في هيئة تحرير مجلة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

- عضو مؤتمرات جمعية الإيروسول في الطب العالمية بالولايات المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا وألمانيا وفرنسا.





* حصد محمد عوض تاج الدين عدة جوائز، منها:-

- جائزة سليمان أباظة من الجمعية الطبية المصرية لأمراض الصدر.

- ميدالية تذكارية بمناسبة التفوق في دبلوم الأمراض الصدرية والتمرن على مستوى مصر 1972.

- جائزة الطبيب المثالي لجامعة عين شمس وشهادة تقدير ودرع نقابة أطباء مصر 1984-1990.





* حصل محمد عوض تاج الدين على درع وشهادة تقدير وتكريم من منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمتميز في القضاء على شلل الأطفال في مصر، والمساهمة في السيطرة على المرض في دول أخرى، وشهادة تقدير ودرع منظمة الصحة العالمية للدور الكبير والمساهمة في حملات وقوانين الحد من التدخين في مصر والعالم.



