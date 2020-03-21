رامز جلال يحتفل بعيد الأم: "كل سنة وانتي طيبة يا أمي ربنا يرحمك"

نشر الفنان رامز جلال، صورة يهنئ بها والدتة المتوفية وذلك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتب رامز مهنئاً والدتة بعيد الأم قائلاً "كل سنة وإنتي طيبة يا أمي ربنا يرحمك ويدخلك الجنة ويبدل سيئاتك حسنات ويجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كل سنة وكل أمهات مصر والوطن العربي طيبين وبخير".



وعلق "رامز" أيضاً علي "سكرين شوت" قائلاً "كل سنة وكل أمهات مصر والوطن الهربي طيبين وبخير"



يشار إلي أن آخر أعمال" رامز جلال" فيلم بعنوان "سبع البرمبة" شاركته البطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحد الشباب الذي يرغب في الوصول إلى فتاة تعشق الوسط الفني ويضطر إلى تقليد عدد كبير من الفنانين ليلفت انتباهها.



يذكر أن اليوم يوافق ال (21 من مارس لعام 2020) ، الذي يوافق يوم عيد الأم، ورغم إنتشار وباء كورونا وكثرة الرعب والخوف منة إلي أنة لم يمنع أحد بالإحتفال بوالدتة في هذا اليوم وخصوصاَ نجوم الفن الذين قامو بنشر الصور مع أمهاتهم إحتفالاً بعيد الأم.