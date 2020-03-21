Advertisements
Advertisements
Advertisements

"العدل" تعلن تنفيذ المحاكم خدماتها للمستفيدين من منازلهم

السبت 21/مارس/2020 - 08:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت وزارة العدل السعودية، مساء السبت، تفعيل نظام العمل عن بُعد لجميع القُضاة بمختلف محاكم التنفيذ بالمملكة، من خلال البنية الرقمية، وذلك وفق أحدث الأدوات التقنيّة والتطبيقات، بما يوفر جميع الخدمات للمستفيدين من منازلهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع مبادرة العدل عن بعد التي تعزز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد 19).

وكشفت الوزارة أن قضاة محاكم التنفيذ وخلال 3 أيام عمل بحسب الإحصائيات أصدرت 6864 قراراً من خلال العمل عن بُعد، وبلغ عدد طلبات المستفيدين لمحاكم التنفيذ خلال ذات الفترة التي رُفعت إلكترونياً عن بُعد من خلال الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa نحو 4,588 طلب تنفيذ، فيما بلغ عدد الخدمات التي أنجزها أطراف التنفيذ إلكترونياً 7006 طلبات إلكترونية تمّت جميعها عن بُعد.

وأكدّت الوزارة أن تمكين القُضاة من الدخول لأنظمة الوزارة وهُم في منازلهم جرى وفق أحدث الأنظمة التي تضمن سير العمل بكل سهولة وأمان، مشيرةً إلى أن هذا الربط يمكن القضاة من ممارسة أعمالهم وإنجاز طلبات التنفيذ بسرعة للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن العملية تتم وفق منظومة عمليّة رقمية بالكامل تبدأ حينما يرفع المستفيد طلب التنفيذ إلكترونياً ومن ثم يحال إلكترونياً من قبل موظفي قسم الإحالات ويقومون بالتدقيق وإحالة الطلبات إلى قضاة التنفيذ عن بُعد وهم في منازلهم، ومن ثم يؤدي قضاة التنفيذ بقية الإجراءات بمنظومة عمل متكاملة عن بُعد.

ووفّرت الوزارة دليلاً إرشادياً للعمل عن بُعد لجميع موظفيها ولأصحاب الفضيلة القضاة لتسهيل أعمالهم وضمان استمراريتها بجودة وإتقان حيث يتضمن الدليل الشروحات والخطوات الضرورية لضمان جودة العمل عن بُعد.
ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة العدل فيروس كورونا تنفيذ المنازل المحاكم الإجراءات الاحترازية اعماله احترازي

أخبار تهمك

طبيب سعودي بفرنسا يكشف الأسباب الكبيرة لانتشار فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ أقل من نصف ساعة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و نصف

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ثلث ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل..اخبار السعودية اليوم | وزير العدل يطالب القضاء بمراعاة النساء وسرعة البت فى القضايا

وزير العدل يدشِّن "ناجز المحاكم" لتوحيد الإجراءات القضائية

العدل: ارتفاع أعداد المحامين إلى 6270 منهم 487 محامية

15.6 ألف طلب دعاوى لشيكات مرتجعة من المصارف خلال 8 أشهر

وزارة العدل تختتم العام الهجري بقرارات تاريخية.. وتحولات غير المسبوقة

عاجل.. غلق مقرات نادي القضاة لمجابهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status