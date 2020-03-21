دعاء ليلة الاسراء والمعراج 2020 في مصر وموعدها وقصتها بعض الأدعية المستحبة في ليلة 27 رجب





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، ‫دعاء ليلة الاسراء والمعراج‬‎، حيث ازادادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن دعاء ليلة الاسراء والمعراج وموعدها وهل هي فرض أم سنة ويجوز الصيام في هذا اليوم أم لا، فقررنا نحسم الجدل بشأن هذه الجزئية ونستعرض لكم كل ما يخص ليلة الاسراء والمعراج.





وتعتبر ليلة الاسراء والمعراج من أفضل وأعظم الليالي عند المسلمين، وهي معجزة سيدنا ونبينا محمد "صلي الله عليه وسلم"، ونحتفل بهذه المناسبة يوم 27 رجب من كل عام ، وفي هذه الليلة يتقرب المسلمين إلي الله عز وجل بالدعاء، وننشر لكم خلال السطور التالية ‫دعاء ليلة الاسراء والمعراج 2020 موعدها، وأفضل الأدعية في هذه الليلة المباركة.





ليلة الاسراء والمعراج

عاش سيدنا ونبينا محمد " صلي الله عليه وسلم" عامًا مليئًا بالصعوبات والمحن وأطلق عليه "عام الحزن"، حيث شهد الرسول هذا العام وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت له السند والدعم والعون، وتوفي أيضًا عمه أبو طالب بن عبد المطلب الذي كان يرافقه دائمًا ويقف بجانبه أمام قبيلة قريش، لذلك أراد الله عز وجل بأن يفرح نبيه ويره من معجزاته الكبري، حيث أسري به ليلاً من مكة إلي بيت المقدس ثم أعرج به بدابة البراق إلي السموات السابعة، حيث قال الله تعالي "سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".



موعد ليلة الاسراء والمعراج 2020 يحتفل جميع المسلمين في مصر والدول العربية بليلة الاسراء والمعراج، يوم 27 من شهر رجب، الموافق 22 مارس 2020،، وسيتم الاحتفال بالمنازل من خلال تذكير أبنائهم بقصة الإسراء والمعراج، والأدعية المستجابة، وذلك نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحل علينا خلال الساعات القليلة القادمة ليلة الاسراء والمعراج 2020، فعلينا بالصيام والأدعية المتسجابة، فكل عام والأمة الإسلامية بخير.

