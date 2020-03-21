طبيب سعودي بفرنسا يكشف الأسباب الكبيرة لانتشار فيروس كورونا

أعرب الدكتور هاني طلال الجهنمي، الطبيب السعودي المتخصص في جراحة المخ والأعصاب ويعمل في أحد المستشفيات بفرنسا، عن قلقه وفزعه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير وتزايد الحالات.





وأوضح الدكتور "الجهنمي"، أن من الأسباب الكبيرة لانتشار الفيروس كانت السماح لفرقة دينية يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف شخص بالاجتماع، وكان بعض أعضائها زاروا إيطاليا، وجلبوا معهم الوباء لبلدهم.





وأشار إلى إنه يعمل في أكبر منطقة منكوبة في فرنسا (Grand Est)، ومستشفى كولمار هو أكبر مستشفى مستقبل لحالات كورونا تحول بالكامل إلى منطقة عزل.





وأضاف أن ما يؤكد أن الوضع خطير اعتراف الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والتي تمتلك بنية تحتية متطورة للمنظومة الصحية، بوجود حالة الخطر أو الانهيار تماما.





وقال أن الوضع صعب كما أن رئيس نقابة الأطباء في Grand Est ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور جون فرانسوا سيرفون البالغ ٦٨ عاما، أكد أنه لم ير في حياته مثل هذه المصيبة.





وأشار إلى أن بعض الحالات التي وصلت إليهم؛ بين وصول المريض إلى المستشفى ودخوله في فشل كامل للتنفس ووضعه على التنفس الصناعي؛ ست ساعات فقط، و٦٠٪ تقريبًا من المرضى الذين يوضعون على التنفس الصناعي يتوفون، مؤكداً أن عدد الوفيات في تزايد مستمر.





وذكر أن الفريق الطبي يعيش في حالة من الرعب والخوف، ويتوقعون قدوم الأسوأ، لافتا إلى أنه يتوقع بأن المملكة حصنت نفسها بقرار إيقاف العمرة وتقنين الوصول إلى الحرمين، لإنقاذ الكثير من الأرواح والأنفس.



