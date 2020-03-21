Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء اللبناني يدعو لـ"حظر تجوال ذاتي" بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 07:50 م
Advertisements
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب
وكالات
Advertisements

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء اليوم السبت، إن "البلاد في خطر كبير"، داعياً المواطنين إلى "فرض حظر تجوال ذاتي"، لافتاً إلى أنه "سيتم تسيير دوريات أمنية وإقامة الحواجز؛ لفرض اجراءات الوقاية، وستتخذ القوى الأمنية كل الإجراءات لحصر حركة المواطنين للضرورة القصوى".

وأضاف دياب: "أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي والمسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، ونحن في خطر كبير وانتصارنا على فيروس كورونا لا يكون إلا بالتكامل بين الدولة والمجتمع والمواطن، تلك مرحلة صعبة وعلينا أن نخفف خسائرنا".

وتابع: أن "الارتفاع الملحوظ في نسبة المصابين منذ يومين ينذر بخطر داهم، نتيجة ما يمكن أن تصل إليه نسبة الإصابات وعددها خلال الأيام المقبلة".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت بعد ظهر اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان كورونا رئيس الوزراء اللبناني حظر تجوال

أخبار تهمك

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 11 دقيقة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و 26 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ 18 دقيقة

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تعلن عن 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية: ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

المغرب يقرر وقف حركة القطارات بين المدن لمواجهة "كورونا"

عاجل.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

أمريكا.. إصابة مساعد نائب الرئيس "ترامب" بفيروس كورونا

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بـ"كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status