رئيس الوزراء اللبناني يدعو لـ"حظر تجوال ذاتي" بسبب كورونا





قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء اليوم السبت، إن "البلاد في خطر كبير"، داعياً المواطنين إلى "فرض حظر تجوال ذاتي"، لافتاً إلى أنه "سيتم تسيير دوريات أمنية وإقامة الحواجز؛ لفرض اجراءات الوقاية، وستتخذ القوى الأمنية كل الإجراءات لحصر حركة المواطنين للضرورة القصوى".





وأضاف دياب: "أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي والمسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، ونحن في خطر كبير وانتصارنا على فيروس كورونا لا يكون إلا بالتكامل بين الدولة والمجتمع والمواطن، تلك مرحلة صعبة وعلينا أن نخفف خسائرنا".





وتابع: أن "الارتفاع الملحوظ في نسبة المصابين منذ يومين ينذر بخطر داهم، نتيجة ما يمكن أن تصل إليه نسبة الإصابات وعددها خلال الأيام المقبلة".





وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت بعد ظهر اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



