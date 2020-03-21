آس: برشلونة يواجه كارثة أكبر من كورونا بسبب ميسي

أفادت بعض التقارير أن إدارة نادي برشلونة تواجه صعوبة بالغة في حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي حتى الآن لصالح الفريق الكتالوني .









ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، أن بارتوميو رئيس برشلونة سيكون مجبراً على بدء المفاوضات مع ميسي في الوقت الحالي من أجل حسم ملف تجديد عقدالنجم الأرجنتيني .





وتابعت الصحيفة أن المشكلة ستكون أن بارتوميو يلزم عليه أن يتحرك بطريقة مختلفة وهي التفاوض مع اللاعب الأرجنتيني وتجديد عقده إلكترونياً، خاصة مع حالة الالتزام التي يعيشها الجميع في منازلهم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.



