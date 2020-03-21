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الصحة تكشف موقف بطولي لطبيب أصيب بكورونا (فيديو)

السبت 21/مارس/2020 - 07:05 م
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داليا الحسين
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يوجد أعداد جيدة من الفرق الطبية في المستشفيات وتم زيادة عدد الفرق الطبية في المستشفيات فضلًا عن الاستعانة بالفرق الطبية التي كانت تباشر عملها في مبادرة 100 مليون صحة والذين حققوا نجاحا ملحوظا في تلك المبادرة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الطبيب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم شفائه وطالب بالعودة مرة أخرى للعمل.

 

 

وأضاف أن المبلغ الذي خصصته القيادة السياسية جزء منه مخصص لحوافز الأطباء، متابعًا: "ضخينا عدد من الأطباء في المستشفيات لمواجهة الأزمة والفرق الطبية متواجدة بكافة المحافظات".

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن وحدة التقصي والمعامل المركزية تفحص جميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لإثبات إجابتها من سلبيتها، لافتًا إلى أن عدد من تماثلوا للشفاء من كورونا 39 حالة.

 

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

 

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

 

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية شفاء من كورونا الاجراءات الوقائية 39 حالة

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