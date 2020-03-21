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في عيد الأم.. أروى جودة تعتذر لوالدتها عبر "إنستجرام"

السبت 21/مارس/2020 - 07:13 م
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أروى جودة
أروى جودة
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اعتذرت الفنانة أروى جودة لوالدتهاعبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشرت معها صورة لوالدتها احتفالا بمناساة عيد الأم.

وعلقت"أروى": "كل سنة وحضرتك أجمل وأطيب وأحن وأجدع أم في العالم.. يا معلمتي وصديقتي وبنتي.. بحبك للأبد".

و اعتذرت أروى لوالدتها قائلة: : "آسفة على أي مرة ضايقتك فيها.. وشكراً على كل مرة سامحتيني فيها وصبرتي عليا لغاية ما الحياة تفهمني الدروس اللي عنادي كان مانعني أني أفهمها منك.. بعشقك.. بحبك يا أمي.. ربنا يحفظك ويديكي الصحة والسعادة وراحة البال.. أنتي كل حاجة بحبك يا غزالتي".

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