جوجل يحتفل بمناسبة عيد الأم 2020 Happy Mother Day ست الحبايب.. يا أغلى من روحى ودمى

يحتفل محرك البحث GOOGLE بمناسبة عيد الأم 2020 Happy Mother Day حيث قام بتغير واجهته الرئيسية بعد لحظات من افتتاح اليوم 21 / ماري / 2020 وهو اليوم الذي يوافق الاحتفال بمناسبة عيد الأم، يعد الاحتفال بعيد الأم من أهم الاحتفالات التي ينتظرها الكثير من الأبناء، حيث يعد هذا اليوم عيداً لأمهات العالم، الأم التي لم يكفي الاحتفال بها يوم واحد في العام، بل كل يوم تحيا فيه الأم هو عيد بالنسبة لأبنائها، فالأم نعمة كبيرة لا تقدر بأي شئ آخر، وجود الأم في حياة أبنائها هو نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وكُرمت الأم في جميع الأديان السماوية لما تتحمله الأم من مشقة وتعب بداية من الحمل والإرضاع وحتى السهر في الكِبر، ويأتي يوم 21 مارس من كل عام لنحتفل بعيد الأم وسط فرحة عارمة من جميع الأبناء وتواجد الأحفاد التي أيضاً تساهم في هذا الاحتفال ويكفي أن تنظر الأم في وجود أبنائها وأحفادها لتكون هذه هي الهدية الكبيرة بالنسبة لها.

يحتفل محرك البحث GOOGLE بمناسبة عيد الأم 2020 Happy Mother Day حيث قام بتغير واجهته الرئيسية بعد لحظات من افتتاح اليوم 21 / ماري / 2020 وهو اليوم الذي يوافق الاحتفال بمناسبة عيد الأم، يعد الاحتفال بعيد الأم من أهم الاحتفالات التي ينتظرها الكثير من الأبناء، حيث يعد هذا اليوم عيداً لأمهات العالم، الأم التي لم يكفي الاحتفال بها يوم واحد في العام، بل كل يوم تحيا فيه الأم هو عيد بالنسبة لأبنائها، فالأم نعمة كبيرة لا تقدر بأي شئ آخر، وجود الأم في حياة أبنائها هو نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وكُرمت الأم في جميع الأديان السماوية لما تتحمله الأم من مشقة وتعب بداية من الحمل والإرضاع وحتى السهر في الكِبر، ويأتي يوم 21 مارس من كل عام لنحتفل بعيد الأم وسط فرحة عارمة من جميع الأبناء وتواجد الأحفاد التي أيضاً تساهم في هذا الاحتفال ويكفي أن تنظر الأم في وجود أبنائها وأحفادها لتكون هذه هي الهدية الكبيرة بالنسبة لها.

ويعد هذا الاحتفال من أسعد الاحتفالات في مصر، حيث يرجع سبب الاحتفال بهذا اليوم إلى الكاتب الصحفي “مصطفى أمين” والذي أتت إليه امرأة أرملة ولديها أطفال وكانت هذه القصة في عام 1943 م، وجلست هذه السيدة الأرملة تروي لأمين قصة حياتها وأنها ترملت في سن صغيرة، إلا أنها رفضت أن تتزوج مرة أخرى وقررت أن تربي أبنائها وسرعان من تمر الأيام، يتخرج أبنائها من أفضل الجامعات إلا أنهم لم يتذكروا أمهم يوماً بل ذهب كل ابن في دنياه ولم يتذكر أن الأم لها حق السؤال وأنها بذلت الكثير والكثير حتى جعلته هو و اخوانه في أحسن حال، ليقرر “مصطفى أمين” أن يجعل يوم 21 مارس من كل عام عيد الأم، تكريماً لها على ما قدمته لأبنائها طيلة عمرها.

ويعد هذا الاحتفال من أسعد الاحتفالات في مصر، حيث يرجع سبب الاحتفال بهذا اليوم إلى الكاتب الصحفي “مصطفى أمين” والذي أتت إليه امرأة أرملة ولديها أطفال وكانت هذه القصة في عام 1943 م، وجلست هذه السيدة الأرملة تروي لأمين قصة حياتها وأنها ترملت في سن صغيرة، إلا أنها رفضت أن تتزوج مرة أخرى وقررت أن تربي أبنائها وسرعان من تمر الأيام، يتخرج أبنائها من أفضل الجامعات إلا أنهم لم يتذكروا أمهم يوماً بل ذهب كل ابن في دنياه ولم يتذكر أن الأم لها حق السؤال وأنها بذلت الكثير والكثير حتى جعلته هو و اخوانه في أحسن حال، ليقرر “مصطفى أمين” أن يجعل يوم 21 مارس من كل عام عيد الأم، تكريماً لها على ما قدمته لأبنائها طيلة عمرها.

يورجع الاحتفال بعيد الام لسنة 1912 وتم تأسيس هذ اليوم أنا جارفيس ، ويحمل مصطلح mother’s ، وإضافة الي ذلك قام الرئيس وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الامريكية بإصادر قانون رسمي لهذا اليوم كعيد أم في امريكا.

يورجع الاحتفال بعيد الام لسنة 1912 وتم تأسيس هذ اليوم أنا جارفيس ، ويحمل مصطلح mother’s ، وإضافة الي ذلك قام الرئيس وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الامريكية بإصادر قانون رسمي لهذا اليوم كعيد أم في امريكا.

عيد الأم 2020





ويبحث الكثير من الأبناء عن أجمل صور عيد الأم 2020، وعن أجمل الرسائل التي من الممكن أن يتم إرسالها على الماسنجر أو الفيس بوك، كما يمكنكم أيضاً مشاركة هذه الرسائل على حالات الواتس آب، تعبيراً للأم عن الحب والحنان التي تعطيه طيلة الأعوام الماضية، كما يمكنكم أيضاً شراء هدية جميلة وتقديمها في هذا اليوم، فعليك ببر والديك كما أمرنا الله سبحانه وتعالى”وبالوالدين احساناً”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الجنة تحت أقدام الأمهات” وهذا يؤكد أن فضل الأم كبير في حياة الأبناء وأن الله سبحانه وتعالى كرمها في الدنيا وسوف يكرمها في دار الآخرة”.









اجمل رسائل بمناسبة عيد ست الحبايب 2020





1- إلى أغلى وأعز الناس، سنه مباركة يا تاج الراس





2- يا أغلى ما فى الكون، يومك أحلى وأجمل يوم، يجمعنا كلنا حوليك دوم





3- تهئنة مليانة ورد وفل، أرسلها قبل عيدك ما يهل،يا أمى علشان أكون قبل الكل





4 – باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك،بحبك يا أمى





5- أنا لي قلب ما يقسى، ولي عقل ما ينسى، ولي أم بدونها ما أسوى





6 – الليل له آخر، والعمر له آخر، بس بصراحه حبك لينا ما له آخر، بنحبك يا ماما





7 – سامحيني لو كنت عنك غايب، يا أمي يا ست الحبايب





8 – لو كان عندي كتير هموم، وكان عندي الشغل بالكوم، بين حضنك كل شئ بيهون





9 – مرت سنة بكل ما فيها،وجت سنة أحلى ما فيها، إنك لسة معاي فيها





10 – أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك وأنا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك





11 – أمــي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع . أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم





12 – أمي .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة



