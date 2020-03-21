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أمريكا.. إصابة مساعد نائب الرئيس "ترامب" بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:17 م
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نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
وكالات
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "كيتي ميلر"، مساء اليوم السبت، عن إصابة  أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بحسب ما أظهرت فحوص طبية أجراها.

وأكدت كيتي ميلر، على أن المساعد لم يكن على اتصال مباشر بالرئيس دونالد ترامب أو بنائبه بنس، ويأتي هذا الإعلان بينما يدخل نحو ستين مليون شخص حجرا صحيا فرضته سلطات ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

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كورونا فيروس كورونا صحة عالمية ترامب أمريكا

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