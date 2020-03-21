تعرف على حقيقة تأجيل برنامج المسابقات "The voice senior"

أوضحت مصادر خاصة بقناة "mbc" أن خبر تأجيل برنامج"The voice senior" صحيح ولكن لم يتم تحديد موعد طرح النسخة الأولى للبرنامج وليس كما تداولت بعض الصحف بتحديد شهر سبتمر كموعد لعرض البرنامج.



وانتهى فريق البرنامج من تصوير جميع حلقاته ولا توجد فيه حلقة مباشرة فمن الممكن طرحه في أي وقت ولكن لم يحدد المعاد حتى الآن،وأكدت المصادر أنه من الصعب طرح البرنامج قبل شهر رمضان بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.



وكانت المطربة نجوى كرم قد أعلنت عن موعد طرح البرنامج وهو اليوم 21 مارس،وأطلقت الشركة البرومو الترويجي له منذ أسابيع.



يذكر أن برنامج "The voice senior" يقوم باكتشاف مواهب الغناء للأشخاص الذين تجاوز عمرهم الستين عام.



ويشارك في لجنة التحكيم نجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين وسميرة سعيد.