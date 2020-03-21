اليوم عيد الأم 2020 | أجمل رسائل وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم happy mothers day 2020

رسائل عيد الأم 2020

الجميع يبحث عن لفته جديدة وذات قيمة معنوية كبيرة تعبر عن مدى حبه لوالدته بمناسبة عيد الأم فلا باس من أن تقدم الهدايا والرسائل المليئة بالحب والعاطفة الى جانب الهدايا الفاخرة والثمينة والمحببه الى قلوب الامهات .

أمي، يا شمعة الكون. العالم كله يحتفل بهذا اليوم وأنا من بين هذه الجموع. أقول لك: كل عام وأنتِ بخير دوماً.





ماما إن لم أقدر على شراء هدية، فلا تغضبي مني. معزّتكِ في قلبي أغلى من كل الهدايا.





أمي، حياتي معكِ حلوة وعلى شفاهي أنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر أن أهديك عمري سيكون بيع وشروة.





أمي، لا أتصوّر حياتي من دونك. العمر لا يحلو بغير وجودك. وكلما مرّ عيد بحضورك أدعو ربي ألاّ يحرمني وجودك. كل عام وأنتِ بخير.





أمي، حبك يختلف عن جميع الناس. أرسل لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير. ليقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير وبوجودك بيننا على طول يعم الخير.





ربنا يخليكي ليا يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبه، كل عام وانتي بجانبي في حياتي.





أشعل شموع الدنيا بمناسبة عيد ميلادك يا أمي الغالية، كل عام وأنت بخير.





أمي يا كل الناس والأحباب، عيشي يومك وانسي الأسباب كل عام وأنت بألف خير وهنا.





أروع القلوب قلبك، وأجمل الكلام همسك، وأحلى ما في حياتي إنك أمي.





يا رب تكوني يا أمي سالمة سنة بعد سنة، واحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.





هي أمي و أمني وأماني وإيماني وأمتي واطمئنان اهدااء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود