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اليوم عيد الأم 2020 | أجمل رسائل وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم happy mothers day 2020
السبت 21/مارس/2020 - 05:49 م
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اليوم عيد الأم 2020 | أجمل رسائل وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم happy mothers day 2020
موعد عيد الام ٢٠٢٠، من أهم المناسبات السنوية التي تمر علينا وعزيزة على قلوبنا والأقرب الينا هي يوم عيد الأم الذي يصادف كل عام يوم الـ 21 من مارس ، ويحتفل فيه كافة الابناء بأمهاتهم ويعبرون لهم عن مدى حبهم وتقديم الهدايا الفاخرة والثمنية تعبيرا عن مايحملونه من مشاعر وحب لامهاتهم ، واليوم في بوابة الفجر الإلكترونية اخترنا لكم مجموعة رائعه من رسائل التهنئة بمناسبة عيد الام 2020 وبطاقات حب لعيد الأم.
رسائل عيد الأم 2020
الجميع يبحث عن لفته جديدة وذات قيمة معنوية كبيرة تعبر عن مدى حبه لوالدته بمناسبة عيد الأم فلا باس من أن تقدم الهدايا والرسائل المليئة بالحب والعاطفة الى جانب الهدايا الفاخرة والثمينة والمحببه الى قلوب الامهات .
أمي، يا شمعة الكون. العالم كله يحتفل بهذا اليوم وأنا من بين هذه الجموع. أقول لك: كل عام وأنتِ بخير دوماً.
ماما إن لم أقدر على شراء هدية، فلا تغضبي مني. معزّتكِ في قلبي أغلى من كل الهدايا.
أمي، حياتي معكِ حلوة وعلى شفاهي أنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر أن أهديك عمري سيكون بيع وشروة.
أمي، لا أتصوّر حياتي من دونك. العمر لا يحلو بغير وجودك. وكلما مرّ عيد بحضورك أدعو ربي ألاّ يحرمني وجودك. كل عام وأنتِ بخير.
أمي، حبك يختلف عن جميع الناس. أرسل لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير. ليقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير وبوجودك بيننا على طول يعم الخير.
ربنا يخليكي ليا يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبه، كل عام وانتي بجانبي في حياتي.
أشعل شموع الدنيا بمناسبة عيد ميلادك يا أمي الغالية، كل عام وأنت بخير.
أمي يا كل الناس والأحباب، عيشي يومك وانسي الأسباب كل عام وأنت بألف خير وهنا.
أروع القلوب قلبك، وأجمل الكلام همسك، وأحلى ما في حياتي إنك أمي.
يا رب تكوني يا أمي سالمة سنة بعد سنة، واحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.
هي أمي و أمني وأماني وإيماني وأمتي واطمئنان اهدااء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود
أمي .. لا تؤم القلوب إلا إليك .. ولا تلين الصخور إلا لحنانك .. انت الحب… والجنة تحت قدميك .. أحبك أمي.
بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم happy mothers day 2020
اليوم السبت الحادي والشعرون من مارس يحتفل ملايين الأشخاص في بلدان مختلفة حول العالم بعيد الأم، هذا اليوم الذي يخلده الكثيرون كدليلا على الحب والتضحية التي تقدمها الأم لأبنائها، لكن هذا العام اختلفت الاحتفالات وهذا العيد سيمر حزينًا، بعد ظهور فيروس كورونا هذا الفيروس الذي توغل في العالم وحصد ورائه مزيد من الضحايا بين مصابين ووفيات لذلك فمن المتوقع ان يقل وينخفض أعداد المحتفلين ، لذلك سيلجأ الكثيرون إلى التهنئة عن طريق الرسائل سواء التي سيتم إرسالها عبر مواقع التواصل أو عبر الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف المحمول.
اليوم عيد الأم 2020 | أجمل رسائل وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم happy mothers day 2020
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