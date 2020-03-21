ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو ، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية إلى 10356 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان كومو، قد أمر يوم الخميس الماضي، 75% من القوى العاملة في الخدمات غير الضرورية بالبقاء في المنزل، ووافق على إعفاء الرهن العقاري واتخذ إجراءات أخرى اليوم الخميس مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولاية إلى 4152؛ حيث تم تأكيد إصابة 1769 حالة جديدة بين عشية وضحاها.





وبسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس، أمر كومو 75% من القوى العاملة في الخدمات غير الأساسية بالبقاء في المنزل، بزيادة 25% عن اليوم السابق. وتشمل الخدمات الأساسية الخدمات التجارية التي تتعامل مع المواد الغذائية والصيدليات والرعاية الصحية والشحن واللوازم.





وقال: إنه سيتنازل عن أقساط الرهن العقاري بناءً على المصاعب المالية، مثل الأشخاص الذين تم تسريحهم أو عملهم بدوام جزئي لمدة 90 يومًا، موضحاً إن الحجز على الممتلكات المرهونة في الدولة سيتم أيضا تأجيله أو تعليقه.



