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عاجل.. إجراء جديد يخص الفنادق لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 05:35 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إنه بالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية برئاسة السيد ماجد فوزي، سيتم تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، بدءً من بعد غد الاثنين الموافق ٢٣ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠، وسوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بإبلاغ جميع الفنادق في مصر بذلك القرار.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"،

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، حيث أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

كما اتخذ المجلس الأعلى للآثار اليوم قرارًا بغلق المتاحف والمناطق الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية أمام الزيارة وذلك في إطار مقامة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

وكانت الوزارة قد أطلقت حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.
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