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إسعاد يونس تناشد المواطنين بالجلوس في منازلهم

السبت 21/مارس/2020 - 05:48 م
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إسعاد يونس
إسعاد يونس
هبة أحمد
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وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة توعية لجميع المواطنين الذين مازالوا يرفضون المكوث في المنزل، وينزلون للجلوس في المقاهي، خوفًا لإصابتهم بفيروس كورونا.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس مقطع فيديو قالت فيه :"يعني بعد كل التحذيرات العالمية اللي احنا بنشوفها والفزع اللي في العالم كله وتوجيهات الدولة لينا إننا نقعد في البيت انت نازل برضو".

وتابعت إسعاد يونس قائلة :"نازل ليه تقعد مع أصحابك على القهوة تاخدلك نفسين شيشة، وتقول ألشة ونكتة، طب استسمحك وانت نازل وايدك على أوكرة باب البيت بص وراء وشوف أهل بيتك، شوف مراتك وولادك والدك ووالدتك، وقولهم أنا نازل أجيب ليكم الوبا ".

وأضافت إسعاد يونس قائلة :"الدنيا كلها فيها وبا،والله أعلم يمكن كمان مش لازم أنزل ده وأنا بلمس أوكرة الباب من برا ممكن أجيب الوبا في أيدي وأنا داخل، فلو أبوك مش غالي عليك هو غالي علينا، ولو والدتك مش غالية عليك هي غالية علينا،وانت نفسك غالي علينا، وكلنا غاليين على بعض، وعايزين نحمي بعض،بدل ما ترجع بالوبا، وبدل ما تنزل عشان تسعى على أكل عيشك تنزل تجيب الوبا، وترجع تنشره في العيلة وعيلة العيلة والجيران والحي والبلد كلها تغرق، استسمحك فكر تاني، وانت وضميرك".

وعلى صعيد آخر،يعرض للفنانة إسعاد يونس عبر قناة"dmc" برنامج "صاحبة السعادة"و يُذاع البرنامج يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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