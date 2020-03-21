أسعار الدواجن بعد إحالة 5 من كبار السماسرة للنيابة العامة

حققت أسعار الدواجن، اليوم السبت 21-3-2020، ارتفاعات طفيفة بقيمة 3 جنيه في الكيلو الواحد، حيث جاءت تلك الزيادة في الوقت الذي أعلن فيه جهاز حماية المنافسة أحالة 5 من كبار سماسرة الدواجن للنيابة العامة بسب ممارسة أحتكارية أضطرت بالمربين والمستهلكبن.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم السبت بحسب عبد العزيز السيد رئيس الشعبة بقيمة 30.5 جنيه بسعر المزرعة على أن تصل للمستهلك بسعر يتارح بين 35 إلى 36 جنيه للكيلو الوحدا.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعات قوية خلال الشهر الجاري، بعدما كان سعر الكيلو يتراواح بين 24 جنيه إلى 26 جنيه في الأسواق.

وأعلن جهاز حماية المنافسة أنه قرر إحالة عدد من كبار سماسرة الدواجن للنيابة العامة، موجها لهم تهم ممارسة أعمال أحتكارية على المربين، وحجب بيع الدواجن للمواطنين لرفع أسعارها.

وقال الجهاز في بيانا لها ، إن مجلس الإدارة أصدرقرارًا بإحالة خمسة من كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهم لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة؛ بالتواطؤ فيما بينهم والاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض عن طريق فرض أسعار احتكارية علي المُربِّين، أدت إلى زيادة خسائر المربي بشكل كبير، وخروج عدد كبير منهم من السوق، بالإضافة إلى قيامهم بإحداث نقص بالمعروض، بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحرمان المواطنين من توافر بديل ذو جودة وسعر مناسب خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.