"الطبيب المقاتل".. مستشار السيسي الجديد لشؤون الصحة (بروفايل)





أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، عقب قرار تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.





وولد الدكتور محمد عوض عفيفي تاج الدين سنة 1945 وحصل علي بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1968، ثم حصل علي درجة الدكتوراه من الجامعة ذاتها سنة 1976 ثم حصل على زمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981.





وشغل الدكتور محمد عوض العديد من المناصب في جامعة عين شمس وفي كلية الطب بها، من بينها منصب وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس سنة 1992، ثم عميد الكلية، ثم نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية.





وتم تعيينه رئيس جامعة عين شمس في الفترة من سنة 1997 حتى سبتمبر 2001، وكان آخر منصب تولاه كوزير الصحة والسكان المصري في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005.



