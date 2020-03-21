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"الطبيب المقاتل".. مستشار السيسي الجديد لشؤون الصحة (بروفايل)

السبت 21/مارس/2020 - 05:33 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، عقب قرار تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وولد الدكتور محمد عوض عفيفي تاج الدين سنة 1945 وحصل علي بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1968، ثم حصل علي درجة الدكتوراه من الجامعة ذاتها سنة 1976 ثم حصل على زمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981.

وشغل الدكتور محمد عوض العديد من المناصب في جامعة عين شمس وفي كلية الطب بها، من بينها منصب وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس سنة 1992، ثم عميد الكلية، ثم نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية.

وتم تعيينه رئيس جامعة عين شمس في الفترة من سنة 1997 حتى سبتمبر 2001، وكان آخر منصب تولاه كوزير الصحة والسكان المصري في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة. 

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