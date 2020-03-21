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جون تيري يُطالب تشيلسي بضم نجم الدوري الألماني

السبت 21/مارس/2020 - 04:58 م
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تشيلسي
تشيلسي
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وجه أسطورة تشيلسي الإنجليزي، جون تيري، رسالة عاجلة إلى إدارة الفريق اللندني، بشأن التعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب تيري إدارة تشيلسي بسرعة التعاقد مع الفرنسي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو المقبل، في ظل اهتمام كبار أوروبا بضمه.

ويتوقع رحيل جادون سانشو عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني قبل بداية الموسم المقبل، ويعد تشيلسي من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي الدولي، وقد أبدى تيري المدرب المساعدة لفريق أستون فيلا، أمله في انضمام سانشو إلى تشيلسي.

وسجل سانشو 14 هدفا وصنع 15 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم وساعد دورتموند على الدخول في إطار المنافسة على اللقب.

وقال تيري في تصريحات نشرها موقع "فور.فور.تو" الإخباري اليوم السبت إنه يتمنى أن يلعب المهاجم سانشو ضمن صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، مشيدا بالبصمة التي وضعتها عناصر صاعدة من أكاديمية تشيلسي خلال الموسم الجاري.

وأضاف تيري "أعتقد أن اللاعبين الشبان استعرضوا قدراتهم. تحدثنا في بداية الموسم بشأن لاعبين مثل تامي (أبراهام) وماسون (ماونت)، صعدوا إلى الفريق وقد أظهروا قدراتهم."

وتابع "أعتقد أن سانشو واحد من أفضل اللاعبين الشبان في العالم حاليا، لذلك سيشكل إضافة هائلة إلى فريق تشيلسي."

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الكلمات المفتاحية

سانشو جون تيري تشيلسي

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