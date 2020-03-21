الإمارات.. "الوطني للإعلام" يوقف تداول الصحف والمجلات الورقية مؤقتاً





قرر "المجلس الوطني للإعلام" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقف تداول الصحف والمجلات و"المنشورات التسويقية" الورقية "مؤقتا"، اعتباراً من يوم الـ 24 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر.





ويستثنى من ذلك توزيعها للمشتركين وفي منافذ البيع الكبرى في مراكز التسوق، مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





كما تضمن القرار منع تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية، بما فيها التسويقية في التجمعات السكنية والمطاعم والفنادق والعيادات والمراكز الصحية وقاعات الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية والخاصة وغيرها من الأماكن، التي تجعلها متداولة بشكل جماعي، ويستثنى من قرار المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات الصحية.



