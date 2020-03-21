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الإمارات.. "الوطني للإعلام" يوقف تداول الصحف والمجلات الورقية مؤقتاً

السبت 21/مارس/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
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قرر "المجلس الوطني للإعلام" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقف تداول الصحف والمجلات و"المنشورات التسويقية" الورقية "مؤقتا"، اعتباراً من يوم الـ 24 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

ويستثنى من ذلك توزيعها للمشتركين وفي منافذ البيع الكبرى في مراكز التسوق، مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تضمن القرار منع تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية، بما فيها التسويقية في التجمعات السكنية والمطاعم والفنادق والعيادات والمراكز الصحية وقاعات الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية والخاصة وغيرها من الأماكن، التي تجعلها متداولة بشكل جماعي، ويستثنى من قرار المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات الصحية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 3 مصابين، لافتة إلى أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.

وكانت  الإمارات، قد قررت في وقت سابق، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد.

كما قررت الإمارات، مساء أمس الجمعة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها بدءاً من اليوم السبت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الوطني للإعلام الإمارات

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