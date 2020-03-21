اتحاد الفلاحين ينشر لائحة الأنشطة الغير معنية بالحجر الصحي العام

نشر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم السبت 22 مارس 2020، لائحة للعموم تضم الأنشطة التجارية والخدمات الضرورية التي لايشملها الحجر الصحي العام، ومنها ما يتعلق بالمساحات التجارية الكبرى ومحلات المواد الغذائية والبيض والأسماك والجزارة وغيرها، إلى جانب المحلات الشبه صديلية وقائمة بفضاءات الخدمات الصحية كالصيدليات والبنوك والنقل التي لا يشملها الحضر الصحي العام.





وأكّد الإتحاد على صفحته الرسمية بالفايسبوك، على وفرة العرض من منتجات وانتظام تزويد السوق بفضل جهود الفلاحين والبحارة، مؤكّدا توفر اللحوم والخضر والفلفل واللحوم الحمراء والألبان.





كما دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المواطنين إلى تلافي اللهفة وقضاء حاجياتهم بشكل عادي لقطع المنافذ أمام المضاربين والمحتكرين.