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محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

السبت 21/مارس/2020 - 04:20 م
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الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

جاء فيها: "بالإنابة عن مواطني وقيادات محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، شاكرين عطائكم المستمر، متمنيًا استمرار الجهود المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطنى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العريق بكل الخير واليمن والبركات، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".

وأضاف محافظ الفيوم "أننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العريق بالمزيد من الرقي والإزدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لسفينة الوطن والعبور إلى المستقبل".

كما بعث محافظ الفيوم، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: " خالص التهاني وأطيب التمنيات بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، أعادها المولى عزوجل علينا جميعا بكل الخير، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وإذ نثمن الجهود التي تقوم بها كافة أجهزة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ".

كما يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ولقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وكافة منسوبي جامعة الفيوم بمناسبة ذكرى تحرير طابا والذي يوافق 19 من شهر مارس.

ويدعو رئيس جامعة الفيوم، جموع الشعب المصري وخاصة شبابه الواعد أن يستلهم من هذه الذكرى العطرة معاني التضحية والفداء والمثابرة ليشاركوا في بناء وطنهم.

حفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل مكروه وسوء.

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مصر ليلة الإسراء والمعراج فيروس كورونا الفيوم الرئيس السيسي الدكتور أحمد الأنصاري اخبار

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