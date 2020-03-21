إخلاء سبيل 11 متهما بقضية "تظاهرات 20 سبتمبر"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تظاهرات 20 سبتمبر".





وجاء قرار إخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.





ويواجه المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تظاهرات 20 سبتمبر"، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.





وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بعد استخدام بعضهم مواقع التواصل الإجتماعي ودعوا خلالها للتظاهر يوم 20 سبتمبر 2019، كما تجمع البعض الأخر بالفعل في بعض الميادين للتظاهر فتم القبض عليهم بتهمة التظاهر بدون تصريح والتحريض على التظاهر.





وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة، "التماسًا للرأفة".





وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.





ولفت البيان آنذاك إلى أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.



