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هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى يوسف"
السبت 21/مارس/2020 - 03:44 م
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على ليلى يوسف" أم علاء عبدالفتاح، واصفين إياها بالكاذبة.
وقال أحد النشطاء على "فيس بوك": "انتي اتعاملتي أحسن معاملة.. سواء في النيابة أو السجن".
فيما أضاف آخر: "لما انتي خايفة من كورونا.. مجالكيش كورونا ليه وانتي في الحجز؟.. على فكرة النظافة اللي انتي شوفتيها موجودة في كل حجز".
أما أحد المحامين فقال لـ ليلى يوسف: "أنا محامي وعارف إن النظافة اللي انتي شوفتيها في الحجز موجودة في كل مكان".
وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن كل حجز "فيه شفاط وتكييف لكن اللي زي ليلى يوسف ربنا غضبان عليها ويخليها تصر على كذبها وادعاءاتها رغم كبر سنها،، المفروض تتوبي عن ذنوبك".
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