Advertisements
Advertisements
Advertisements

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى يوسف"

السبت 21/مارس/2020 - 03:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على ليلى يوسف" أم علاء عبدالفتاح، واصفين إياها بالكاذبة.

وقال أحد النشطاء على "فيس بوك": "انتي اتعاملتي أحسن معاملة.. سواء في النيابة أو السجن".

فيما أضاف آخر: "لما انتي خايفة من كورونا.. مجالكيش كورونا ليه وانتي في الحجز؟.. على فكرة النظافة اللي انتي شوفتيها موجودة في كل حجز".

أما أحد المحامين فقال لـ ليلى يوسف: "أنا محامي وعارف إن النظافة اللي انتي شوفتيها في الحجز موجودة في كل مكان".

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن كل حجز "فيه شفاط وتكييف لكن اللي زي ليلى يوسف ربنا غضبان عليها ويخليها تصر على كذبها وادعاءاتها رغم كبر سنها،، المفروض تتوبي عن ذنوبك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليلى يوسف سجون اخبار مصر

أخبار تهمك

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الطلائع يطلب مهاجم الأهلي في صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طبيبة مصرية تعمل في أمريكيا تزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ ساعة

مصري مقيم في بؤرة كورونا الثانية يروي تفاصيلا صادمة

منذ حوالي 6 ساعات

قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي

منذ أقل من ساعة

أمطار وبرودة شديدة ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

هشام محمد يوجه رسالة قوية إلى عاشور والأخير يرد

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره.. بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

02:59 م

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

12:31 م

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

01:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status