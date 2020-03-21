تفاصيل علاوات موظفي الدولة فى الموازنة المالية 2020

تطبق بداية من يوليو المقبل وقيمتها 31 مليار جنيه





حافز إضافى للجميع بفئات تتراوح بين 150 إلى 375 جنيهًا





25% ضريبة كسب عمل على أصحاب الدخول المرتفعة.. وتخفيض ضريبة الأقل دخلًا من 10% إلى 2.5%









أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عدة قرارات، تخص إصلاح منظومة الأجور، بعد اجتماعه مع مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء، وهالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط – وزير المالية، ونائبيه، لاستعراض مشروع موازنة العام المالى المقبل 2020/2021.





ومن المقرر أن يصل مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب بنهاية الشهر الحالى، لمناقشته داخل اللجان وإقراره وفقا للدستور، ليتم التنفيذ الفعلى له بداية من يوليو المقبل.





وتستهدف القرارات الجديدة تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال إقرار علاوات وحافز إضافى، مع زيادة حد الإعفاء الضريبى، واستحداث شريحة ضريبية لذوى الدخول المنخفضة، ما يساهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلا.





وتقدر الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع موازنة العام المالى الحالى بـ301.1 مليار جنيه، وتمثل 19.1% من إجمالى المصروفات، وتكلف هذه القرارات موازنة العام المالى المقبل ما يقدر بـ31 مليار جنيه، بحسب ما صرح به وزير المالية.





1- العلاوات والحوافز





وجه رئيس الجمهورية بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، ونسبة 12% من الأجر الأساسى للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، وذلك لتحقيق المساواة مع الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.





ويتم تنفيذ هذا القرار كالتالى: منح الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى.





ويحصل موظف الدرجة الممتازة لأقل أجر على 145 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 271 جنيهاً، أما موظف الدرجة العالية فيحصل لأقل أجر على 99 جنيهاً وأعلى أجر 243 جنيهاً. وبالنسبة للموظف المدير العام أو على درجة كبيرة، فتكون علاوته لأقل أجر 93 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 236 جنيهاً، أما موظف الدرجة الأولى فالعلاوة لأقل أجر 84 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 226 جنيهاً.





وتبلغ علاوة موظف الدرجة الثانية لأقل أجر 75 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 212 جنيهاً، وموظف الدرجة الثالثة 75 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 187 جنيهاً، وموظف الدرجة الرابعة 75 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 164 جنيهاً. وهكذا الحال بالنسبة لموظف الدرجة الخامسة والسادسة لأقل أجر، أما للأعلى أجر فى الدرجة الخامسة فقيمة العلاوة 144 جنيهاً، والدرجة السادسة 127 جنيهاً.





وفيما يتعلق بالعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، فالعلاوة نسبتها 12% من الراتب الأساسى فى 30 يونيو 2020، بحد أدنى 75 جنيهاً شهريا، ودون حد أقصى، ويستفيد موظف الدرجة الممتازة لأقل أجر بـ134 جنيهاً شهريا، وأعلى أجر 236 جنيهاً. ويحصل موظف الدرجة العالية لأقل أجر على 126 جنيهاً شهريا و أعلى أجر 217 جنيهاً، أما المدير العام أو على درجة كبير فتبلغ علاوته لأقل أجر 102 جنيه شهريا وأعلى أجر 215 جنيهاً.





ويمنح موظف الدرجة الأولى لأقل أجر علاوة قيمتها 95 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 196 جنيهاً، أما موظف الدرجة الثانية لأقل أجر 80 جنيهاً شهريا وأعلى أجر 161 جنيهاً. ويستفيد موظف الدرجة الثالثة والرابعة لأقل أجر بعلاوة 75 جنيهاً شهريا، أما أعلى أجر فى الدرجة الثالثة فتبلغ علاوته 138 جنيهاً، والدرجة الرابعة 101 جنيه.





واتخذ الرئيس قرارا بمنح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة، وعددهم 5 ملايين موظف، بفئات مالية مقطوعة، راعت شاغلى الدرجة الثالثة وما فوقها، وذلك بواقع 150 جنيها شهريا، لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة. بالإضافة إلى 250 جنيها لشاغلى الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و325 جنيها لشاغلى درجة مدير عام، و350 جنيها لشاغلى درجة وكيل وزارة، و375 جنيها لشاغلى الدرجة الممتازة.





ويبلغ إجمالى قيمة الزيادة بالنسبة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية كالتالى: الدرجة الممتازة لأقل أجر 520 جنيها وأعلى أجر 646 جنيها، أما الدرجة العالية لأقل أجر 449 جنيها وأعلى أجر 593 جنيها. ويحصل الموظف المدير العام أو درجة كبير لأقل أجر على 418 جنيها وأعلى أجر 561 جنيها، أما موظف الدرجة الأولى لأقل أجر 384 جنيها وأعلى أجر 526 جنيها.





ويستفيد موظف الدرجة الثانية لأقل أجر بـ325 جنيها وأعلى أجر 462 جنيها، وموظف الدرجة الثالثة لأقل أجر بـ275 جنيها وأعلى أجر 387 جنيها. وتكون القيمة لموظفى الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة لأقل أجر 225 جنيها، أما الأعلى أجر فتبلغ 314 جنيها و294 جنيها و277 جنيها، حسب الترتيب.





أما قيمة زيادات الموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، فبالنسبة للدرجة الممتازة لأقل أجر 509 جنيهات وأعلى أجر 611 جنيها، وموظف الدرجة العالية لأقل أجر 476 جنيها وأعلى أجر 567 جنيها. ويحصل الموظف المدير العام أو على درجة كبير لأقل أجر على 427 جنيها وأعلى أجر 540 جنيها، أما الدرجة الأولى لأقل أجر 395 جنيها وأعلى أجر 496 جنيها.





ويستفيد موظف الدرجة الثانية لأقل أجر 330 جنيها وأعلى أجر 411 جنيها، أما موظف الدرجة الثالثة لأقل أجر 275 جنيها وأعلى أجر 338 جنيها، وموظف الدرجة الرابعة لأقل أجر 225 جنيها وأعلى أجر 251 جنيها.





2- تخفيض الضرائب





وشملت حزمة القرارات الرئاسية تخفيض الأعباء الضريبية أيضا، ما يحقق زيادة صافى دخول الموظفين، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بأجر، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويا.





ومن المقرر أن يسرى نظام جديد لضريبة كسب العمل، يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدى، ويحسن الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة، ويعالج التشوهات الخالية التى كان لا يشعر فى ظلها العاملون بأى زيادة.





لذا، سيتم إجراء تعديل تشريعى لقانون الضريبة على الدخل، يتضمن إقرار شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة، التى يتراوح دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5% بدلا من 10%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10% بدلا من 15%.





أما أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون الضريبة 15% بدلا من 20%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20% بدلا من 22.5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، وأكثر من 400 ألف جنيه 25%.



