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تونس تسجل 6 حالات جديدة بكورونا والمجموع 60 إصابة بـ13 ولاية

السبت 21/مارس/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن الدكتور عبداللطيف المكي وزير الصحّة، اليوم السبت 21 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في تونس، بعد صدور نتائج 126 تحليلا مخبريّا، أسفرت عن 6 نتائج إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 60 حالة مؤكدة (41 حالة وافدة، 19 حالة محلية).

كما تعلم وزارة الصحة أنّه في إطار المتابعة الحينيّة للحالات المشبوهة، وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 11863 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 4422 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.

هذا، وتؤكّد وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ وحماية الأمن الصحي للبلاد.

وتتوزع حالات فيروس كورونا، على 13 ولاية وهي كالآتي:

تونس 15 حالة
اريانة 16 حالة
بن عروس 4 حالات 
نابل حالة 
تطاوين 4 حالات
مدنين 3 حالات
القيروان حالتين
بنزرت حالتين
صفاقس حالة
المنستير 3 حالات
سوسة 5 حالات 
المهدية 3 حالات
قفصة حالة (تماثلت للشفاء)
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