"انتي مصدر القوة".. هكذا احتفلت شيرين رضا بعيد الأم

احتفلت الفنانة شيرين رضا، بعيد الأم من خلال مشاركتها لصورة لها وهي صغيرة مع والدتها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "رضا" تعليقا على هذه الصورة التي نشرتها قائلة: "والدتي وابنتي..المصدر الرئيسي للطاقة والدعم والتحفيز والإلهام..ربنا يخليكي في حياتي..عيد أم سعيد"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "يعني انتي قمر وماما قمرين.. كل سنه وانتو طيبين".

ويحتفل الفنانين باليوم الموافق 21 مارس بعيد الأم من خلال مشاركتهم لبعض الصور التي تجمعهم بوالدتهم ويقوم بتهنئتهم بهذه المناسبة.

وتشارك الفنانة شيرين رضا في مسلسل "ليه لأ"والذي تدور أحداثه في 15 حلقة تكتبهم مريم نعوم ويشاركها فيه عدد من الفنانين منهم هاني عادل وعمر السعيد وهالة صدقي ومحسن محيي الدين ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتعود شيرين رضا من خلال مسلسل "ليه لأ"إلى الدراما الرمضانية من جديد بعد تغيبها العام الماضي حيث قدمت آخر أعمالها الرمضانية عام 2018 من خلال مشاركتها في مسلسل "لدينا أقوال أخري"مع النجمة يسرا وعدد من الفنانين منهم أحمد حاتم ونهى عابدين ومحمد شاهين.