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18 لقبا لم تشفع لشريف إكرامي في الأهلي

السبت 21/مارس/2020 - 02:48 م
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شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد الصو
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أعلنت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضويه زكريا ناصف وخالد بيبو، عن موافقتها بشأن رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض الأهلي التجديد للحارس شريف إكرامي والموافقة على رغبته في الانتقال إلى أي نادي آخر، بسبب قدرته على العطاء في كرة القدم.

وكان شريف إكرامي، قضى 14 عامًا من عمره داخل أسوار القلعة الحمراء، ساهم خلالها في حصد العديد من الألقاب المحلية والإفريقية.

ويرصد "الفجر الرياضي" أرقام شريف إكرامي مع الأهلي عقب رحيله:

قضى شريف إكرامي 14 موسمًا مع النادي الأهلي خاض خلالهم 271 مباراة

حقق 18 لقبًا، بواقع 7 دوري مصري، و5 سوبر محلي، و2 دورى أبطال إفريقيا، ولقب فى الكونفدرالية الإفريقية، و2 كأس سوبر إفريقى، ولقب وحيد فى كأس مصر

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نادي الاهلي شريف اكرامي الاهلي اخبار الاهلي

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