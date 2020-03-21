"سموم الإسكندرية" يحذر من تناول أدوية بغرض معالجتها لكورونا

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، من أدوية يتم استعمالها في محاولة لتقليل أعراض أو الاستشفاء السريع من فيروس كورونا، وذلك بسبب الخوف الشديد الذي يعيش العالم وذلك دون استشارة الطبيب.





وأكد المركز، أن بعض الأدوية تتعارض مع أدوية أخرى وسيتحول من جرعة عادية إلى جرعة سامة لذلك يجب عدم تناول أية عقاقير وأدوية دون استشارة الطبيب، موضحا أن لأي دواء اعراض جانبية يتابعها الطبيب ويوضح للمريض كيفية التعامل معها.





وشدد، على أن العلاج الخاص بفيروس كورونا والذي يقلل من أعراضه ويساعد على الشفاء هو دواء متاكول في السوق ومتواجد قبل ظهور فيروس كورونا وهو دواء يستخدم علاج بعض الأمراض المزمنة مثل الذئبة الحمراء وفي حالة سحب الدواء من السوق فهو يضر بمرضى آخرين.





وكما أكد مركز السموم بجامعة الإسكندرية، أن هذا الدواء وجرعة علاجه للفيروس المستجد مازالت تحت الدراسة السريرية ولا يمكن استعماله بالمنزل لمجرد الوقاية.



