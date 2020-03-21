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"سموم الإسكندرية" يحذر من تناول أدوية بغرض معالجتها لكورونا
السبت 21/مارس/2020 - 02:33 م
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محمد رجب - دينا حسن
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حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، من أدوية يتم استعمالها في محاولة لتقليل أعراض أو الاستشفاء السريع من فيروس كورونا، وذلك بسبب الخوف الشديد الذي يعيش العالم وذلك دون استشارة الطبيب.
وأكد المركز، أن بعض الأدوية تتعارض مع أدوية أخرى وسيتحول من جرعة عادية إلى جرعة سامة لذلك يجب عدم تناول أية عقاقير وأدوية دون استشارة الطبيب، موضحا أن لأي دواء اعراض جانبية يتابعها الطبيب ويوضح للمريض كيفية التعامل معها.
وشدد، على أن العلاج الخاص بفيروس كورونا والذي يقلل من أعراضه ويساعد على الشفاء هو دواء متاكول في السوق ومتواجد قبل ظهور فيروس كورونا وهو دواء يستخدم علاج بعض الأمراض المزمنة مثل الذئبة الحمراء وفي حالة سحب الدواء من السوق فهو يضر بمرضى آخرين.
وكما أكد مركز السموم بجامعة الإسكندرية، أن هذا الدواء وجرعة علاجه للفيروس المستجد مازالت تحت الدراسة السريرية ولا يمكن استعماله بالمنزل لمجرد الوقاية.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.
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