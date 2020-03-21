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كوريا الجنوبية تنصح بتعليق المنشآت وسط انتشار فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 02:07 م
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مـحــمد حســــــــــين
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نصحت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، شعبها بإغلاق المنشآت والتخلي عن الاختلاط الاجتماعي لمدة 15 يومًا، مع الالتزام بسياستها المتمثلة في الابتعاد الاجتماعي الطوعي.. محذرة من العواقب إذا لم يتم اتباع القواعد لإبطاء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، تشونج سي كيون، في خطاب متلفز، إن الحكومة أوصت بشدة المرافق الدينية والرياضية الداخلية والترفيهية مثل النوادي الليلية بتعليق العمليات، ويتجنب الناس الاختلاط والسفر خلال الخمسة عشر يومًا القادمة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تشونج": "في حالة عدم الامتثال للأمر الإداري، سنتخذ بنشاط جميع التدابير الممكنة التي ينص عليها القانون، بما في ذلك إغلاق المنشآت والمطالبات بالتعويض".

ويصل إجمالي حالات، اليوم السبت، إلى 8،799. ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 104.

أبلغت الدولة عن 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، قفزت من اليوم السابق 87، ولاحظ الخبراء الحاجة إلى الاستعداد لـ"معركة طويلة" مع استمرار المخاوف من الحالات المستوردة وتفشي المرض حول التجمعات الصغيرة.

إذا كانت المرافق لا تتوافق مع قواعد مثل ارتداء القناع الإلزامي لجميع المستخدمين، على الأقل مسافة متر واحد (3.3 قدم) بين الجميع وإدراج أسماء وأرقام هواتف جميع الداخلين أثناء العمل، ستأمر الحكومة التجمعات بالتفرق.

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