تحت شعار "الزم بيتك".. جولة لوكيل "الصحة الدقهلية" بمركز المنصورة

ترأس اليوم السبت الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريق الطب الوقائي بالمديرية والإدارة الصحية بالمنصورة، بمرافقة العميد خالد الزيني مأمور المركز، لتفقد القرى به وعمل التوعية اللازمة للعزل الذاتي بالمنزل للقادمين من الخارج وباقي المواطنين وخاصة كبار السن لمدة ١٤ يوما، تجنبا للإصابة بكورونا.

وجاءت الجولة وسط استجابة كبيرة للمواطنين والتزام بالتعليمات وبخاصة قرية بدين وبدت شوارع القرية شبه خالية من المواطنين، بالإضافة إلى إغلاق أغلب المحال أبوابها من الصباح استجابة للنداءات التي أطلقتها وزارة الصحة بمنع التجمعات بجميع أشكالها.

وتم التنسيق مع عمدة القرية والأجهزة المعنية بتوصيل مواد الإعاشة سواء مواد غذائية أو أدوية للمنازل خلال متطوعين من المجتمع المدني لأحكام السيطرة على العزل الذاتي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



