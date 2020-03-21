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المخرج محمد القاضي يتعاون مع طارق الشيخ في كليب "وردة البيت"

السبت 21/مارس/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاون المخرج محمد القاضي مع المطرب طارق الشيخ في فيديو كليب يحمل اسم "وردة البيت"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي،و توزيع كريم عبد الوهاب و إنتاج شركة MS برودكشن (مصطفي السويفي) .

و أشاد القاضي بإحترافية و إبداع عزيز الشافعي في كتابه و ألحان الأغنية ، و هذا ما ساعده أكثر في تنفيذ الكليب برؤية جديدة من نوعها و سيلاحظ الجمهور عند مشاهدته لأحداث الكليب إنه يتابع فيلم درامي قصير .

و أعرب القاضي عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة وخاصة بتعاونه مع المطرب طارق الشيخ الذي يعتبر من المطربين المتميزين الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

يعد المخرج محمد القاضي من أهم المخرجين في الوطن العربي الذين قدموا العديد من الكليبات و الاعلانات التي حققت نجاحًا كبيرًا، ومن هذه الكليبات "اطمن” لخالد سليم ،أوبريت" أخر نفس فيا"ل لطيفة و حمادة هلال و محمد راجح و مصطفي يزن ،وكليب" تاعبة نفسك" لنادر نور، و كليب حاجة مستخبية" لمحمد حماقي ،،و كليب "بحبك ليه"لمصطفي الشعيبي، وكليب"،ومين إختار" لشيرين عبد الوهاب، و "ناسية روحي" لشذي ، و "مابين الناس" لحسن نصير .
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