Mother's Day، إليكم أجمل صور ورسائل بمناسبة عيد الأم اليوم 21 مارس، حيث يبحث الكثيرين عن صور وكلمات تهنئة حتى تتناسب مع هذه المناسبة الجميلة، والتي تنتظرها الكثير من الأمهات حتى تتأكد من حب أبنائها الذي لا يوصف مهما مر الزمان.





كما يعد عيد الأم ذكرى جميلة للأبناء والأمهات ففي هذا اليوم الجميل تتجمع فيه الأسرة الأبناء والأحفاد حتى تحتفل بهذا اليوم في أجواء الفرح والاحتفال التي مهما مر عليها الزمان يشتاق إليها الانسان.





أجمل رسائل عيد الأم 2020 Mother's Day.. ننشر أجمل صور ورسائل بمناسبة عيد الأم اليوم 21 مارس





تعتبر نعمة كبيرة من نعم الله على الانسان، الأم التي حملت جنيناً في أحشائها 9 أشهر وتحملت المشقة والتعب حتى تضع صغيرها وتهتم به وترعاه، وتسهر الليالي حتى ترعاه إذا مرض، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه هذه هي الأم والتي لم يمكن أن يعوضها الأنسان مهما تعرف على بشر فهي القلب الذي يشعر دون أن ترى أبنائها، فهي تشعر حينما يتألمون أو يفرحون ودائما تظل دعواتها هي الراعي الرسمي للأبناء، فإذا ماتت الأم انقطعت هذه الدعوة، ولهذا يحرص الكثير من الأبناء على قضاء هذا اليوم مع أمهاتهم حتى يحتفلون بهذه المناسبة الجميلة والتي تظل محفورة في أذهان الأبناء والأمهات.





- أمي .. حياتي معكِ حلوة وعلى شفاهي أنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر أن أهديك عمري سيكون قليل عليكي.





- أمي .. لا أتصوّر حياتي من دونك .. العمر لا يحلو بغير وجودك .. وكلما مرّ عيد بحضورك أدعو ربي ألاّ يحرمني وجودك .. كل عام وأنتِ بخير.





- أمي .. حبك يختلف عن جميع الناس .. أرسل لكِ أجمل التهاني مع أجمل طير .. ليقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير وبوجودك بيننا على طول يعم الخير.