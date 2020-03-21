8 قرارت عاجلة بخصوص استكمال الدراسة في الجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا اليوم السبت، حيث استعرض الخطط المستقبلية للدراسة، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وفي ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المجلس، عن 8 قرارات مهمة، على النحو التالي:



1- التأكيد على إنجاز خطة الطواري المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.





2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي انعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 1932020.





3- استمرار تفعيل منظومة التعليم عن بُعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.





4- استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير الدخول والإستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.





5- في حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا، سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وضم درجاتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.





6- تؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30 مايو، وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.





7- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد إمتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.



