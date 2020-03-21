بسبب "كورونا".. مستشار بالديوان الملكي يفتي بعدم جواز المصافحة

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعدم جواز المصافحة هذه الأيام، مشددًا على أن تجنُّب التجمعات مطلب شرعي، أكدته الجهات المسؤولة، ويؤكده العقلاء.



جاء ذلك خلال البرنامج الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام” ضمن حديثه عن منظور الإسلام للوقاية من الأمراض من الناحية الشرعية، قائلا: “المصافحة سُنة في الإسلام، لكنها هذه الأيام لا تجوز”.



وتابع فضيلته أن المصافحة أصبحت من ضمن وسائل نقل المرض، بحسب شهادة الخبراء الذين قال الله فيهم {فاسأل به خبيرا} ولذلك السلام سُنة بدون مصافحة. سلِّم ولا تصافح”.



وشدَّد “المطلق” على أن اجتناب التجمعات في هذه الأيام مطلب شرعي، أكدته الجهات المسؤولة، ويؤكده العقلاء، لأن انتشار هذه الأمراض غالبًا يكون في التجمعات. لافتًا في هذا الصدد إلى إيجابية قرار تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا، ابتداء من الساعة السادسة صباحًا من يوم غد السبت.



ولفت “المطلق” إلى أن كورونا له دواء وعلاج، وسوف يكتشفونه بإذن الله، مستدلًا بقوله ﷺ “إن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه مَن علمه، وجهله مَن جهله”، مشيدًا بجهود العاملين في وزارة الصحة الذين ضربوا مثلًا طيبًا في تفانيهم وإخلاصهم، وسرعة مواكبة مستجدات المرض وطرق الوقاية.



تسعى وزارة الصحة السعودية، إلى بذل قصارى جهدها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، عن طريق تقديم العديد من الخدمات للمواطنين.



وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": إنه "يمكنك معرفة التوجيه السليم بما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد من خلال خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد".



هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.



- طريقة الحصول على خدمة "موعد"

ويمكنك الحصول على الخدمة في 4 خطوات من على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، ونوضحها لكم في الآتي:



1- تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.

2- استخدام الموقع الإلكتروني.

3- الاتصال على مركز خدمة (937).

4- التوجه إلى المركز مباشرة وحجز موعد عن طريقه.



- هل يوجد شروط مسبقة للحصول على الخدمة؟

لا توجد شروط تمنع من حجز موعد للمريض على النظام، لذلك تم إيجاد قنوات حجز مختلفة؛ لكن هناك شرط لاستخدام التطبيق أو الموقع وهو ضرورة وجود حساب في موقع (أبشر).



- وقت الاستجابة المتوقع للخدمة

يختلف وقت الاستجابة للخدمة من قناة إلى أخرى؛ لكن حجز الموعد يكون فوريًّا وإلكترونيًّا.



- نقاط الاتصال للمساعدة

يتم التواصل على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937) لحجز موعد أو رفع شكوى أو طلب مساعدة. ​

