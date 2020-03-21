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تحرير 4359 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

السبت 21/مارس/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4359) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1223) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (279) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (15) دراجة نارية مخالفة.

وحرر (37) مخالفة "موقف عشوائي"، (35) مخالفة شروط الترخيص، (5) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ووجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وفيما يلي الإرشادات المرورية:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.

9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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مخالفات مرورية مخالفات المرور اخبار الحوادث

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