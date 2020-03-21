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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 833 شخصا

السبت 21/مارس/2020 - 12:39 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 833 شخصا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.

 

وقد أعلنت مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، أمس الجمعة، عن أول حالة وفاة لمريض بفيروس الكورونا في إسرائيل.

 

ويذكر أن المريض مكث في القسم الخاص لمرضى الكورونا في المستشفى منذ أسبوع وهو بحالة خطرة مع مشاكل صحية مزمنة.

 

وأُصيب المسن المتوفي، في بيت عجزة انتشر فيه الفيروس، وأن حالة إحدى المسنّات التي كانت في نفس بيت العجزة، والتي تبلغ من العمر 89 عاما، حرجة جدا.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد ظهر الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، ارتفع إلى 705 مرضى، بينهم 10 حالات خطيرة ومسنتان في حالة حرجة، و662 حالة طفيفة و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

 

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فيروس كورونا اصابات الكورونا اسرائيل ارتفاع عدد المصابين

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