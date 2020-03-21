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وزير التعليم يتحدث عن "المنصة الإلكترونية" و"المشروعات البحثية"

السبت 21/مارس/2020 - 12:21 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحرص على إنهاء الأعمال اللازمة لإطلاق منصة التواصل الجديدة في كافة مدارس الجمهورية (وهو عمل ضخم للغاية) ويجب التنويه أن هذه المنصة تم تفصيلها مع الشركة العالمية لجمهورية مصر العربية خصيصًا والرابط مختلف عن الرابط في البلدان الأخرى (Edmodo.org) وليس (Edmodo.com).

ونشر الوزير، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "سوف نوافيكم بالتفاصيل عن "المنصة" و"كيفية الدخول" و"طبيعة المشروعات البحثية" حتى نهاية الأسبوع القادم، انتظرونا حتى نستطيع تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب.

وفي نفس السياق قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستعراض الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال شوقي، فى رسالة مصورة (فيديو)، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التى نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصرى "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم فيروس كورونا المنصة التعلم عن بعد اخبار مصر

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