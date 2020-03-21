بعد إلغاء امتحانات النقل.. خطوات كتابة بحث وتقديمه عبر Edmodo

اتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات الاحترازية، لمواجهة تفشي "كورونا"، بدءًا بتعليق الدراسة 14 يومًا، وصولًا إلى إلغاء امتحانات النقل، وغطلاق منصات التعليم عن بعد، وأبرزها Edmodo التعليمية.





البحث عبر Edmodo





وقررت الوزارة استبدال امتحانات النقل، بعمل بحث وتقديمه عبر منصة Edmodo لجميع طلاب النقل الابتدائي والإعدادي، وذلك بعد تفشى فيروس كورونا المستجد في أكثر من دولة حول العالم.





اهتمام الطلاب بـ Edmodo





وزاد بحث الطلاب وأولياء أمورهم على كيفية الدخول إلى منصة Edmodo وكتابة بحث وتقديمه، تنفيذًا لقرارات وزارة التربية والتعليم المصرية.





كيفية عمل وتقديم البحث عبر منصة Edmodo





وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، وهتمامًا منا بتقديم كافة الخدمات وكل ما هو في صالح الطالب والعملية التعليمية ككل، نشرح لكم كافة التفصيل عن البحث المطلوب تقديمه عبر Edmodo المنصة المخصصة لذلك.





خطوات البحث وكيفية صياغته و تقديمه عبر Edmodo





يدخل الطالب على منصة Edmodo وبعد التسجيل، يجد مجموعة من الأسئلة تتعلق بكل صف، يقوم الطالب بالإجابة عليها، من خلال منصة التعلم عن بعد الإلكترونية، وهي أشبه بمشروع التخرج.





آلية العمل والتنظيم خلال Edmodo





1- يختار مدرس المادة مجموعة من الطلاب ليمثلو المستويات المختلفة من الفصل للمناقشة حول موضوع البحث ويقوم كل طالب بعرض مجموعة من الموضوعات.





2- يحدد مدرس الفصل موضوع البحث من الموضوعات المقررة على الطلاب وقام الطلاب بعرض أفكار منها.





3- يجمع الطلاب المعلومات حول موضوع البحث عن طريق الدخول على بنك المعرفة وجمع المعلومات.





هنا " 4- يقدم الطلاب البحث عقب الانتهاء منه إلى مدرس الفصل ليقوم المدرسة بتقييمه وتقديمه عبر المنصة الإلكترونية "





Edmodo ومصر التعليمية





وتزامناً مع إطلاق منصة Edmodo يؤدي التليفزيون المصري دور فعال، حيث يقدم عبر قناة مصر التعليمية في قنوات النيل المتخصصة بالتلفزيون المصري، خريطة إذاعة العديد من البرامج التعليمية الخاصة بكافة فصول التعليم.، ويمكن استقبال ترددات بث القناة التعليمية عبر القمر الصناعى نايل سات، بعد القيام بإدخال الترددات: 12380 أفقي، لعرض المواد العلمية، سواء أكان ذلك للمرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية، سواء أكان ذلك عربي أولغات.











