حالة الطقس الأن في الإسكندرية.. برودة شديدة وأمطار

حالة الطقس الأن في الإسكندرية، حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بالخرائط، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على السواحل الشمالية والشرقية، وتقل شدتها كلما تم الاتجاه إلى سيناء، مع استمرار موجة الصقيع التى تضرب الإسكندرية منذ عدة أيام.





وعلى المواطنين اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تلك التقلبات الجوية، والتى فى غير توقيتاتها المعتادة من العام.





من جانبها، رفعت شركة الصرف الصحى درجة الاستعداد، لمواجهة أى بلاغات بتجمع مياه الأمطار، وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، وتفقد أماكن تمركز سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحى، وقامت محطات الرفع بأعمال رفع كفاءتها وأعمال صيانة عاجلة لكافة المعدات.